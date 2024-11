CON JUANMA ROMERO

Me Pones - Sábado 9 de noviembre de 2024

Hoy Juanma Romero habla en 'Me pones' de un tema que seguro que nos persigue a todos... ¡Las manías! Los oyentes han contado sus manías favoritas, todo aquello que no soportan aunque para otras personas pase desapercibido, y aquello que pone de los nervios si no se hace. ¡No te lo pierdas!