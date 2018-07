"Maricones, como os vea besándoos, os saco a hostias del hostal"

Una pareja gay de Estados Unidos viene a Madrid por primera vez y alquila una habitación por internet. Reciben la confirmación de la reserva pero con una nota realmente llamativa. Está escrita en castellano y ellos no conocen el idioma, por lo que preguntan a gente desconocida si pueden ayudarles a indicarle donde se encuentra el hotel.

Varias personas le ayudan en su búsqueda, traduciéndole la reserva hasta que llegan al final de la misma y se topan con algo que les deja estupefactos. En un principio todas estas personas no se atreven a traducir literalmente la advertencia del dueño del hostal, pero finalmente, animados por la pareja que desea conocer qué pone, se animan a ello:

"He aceptado vuestra reserva pero no había visto vuestra foto de pareja, pero que no me entere de que tenéis sexo en el hostal. Maricones, haced lo que queráis pero como os vea tocándoos, besándoos o haciendo alguna mariconada a mi alrededor, os saco a hostias del hostal".

Una cámara oculta realizada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) para concienciar sobre la discriminación a la que alguna vez se ha enfrentado este colectivo. Las personas que traducen el texto, sin saber están siendo protagonistas de una cámara oculta, animan a la pareja a llamar a la policía, incluso se ofrecen ellos mismos a acompañarles.

Una construcción ficticia para denunciar una realidad y la homofobia sufrida. “La discriminación no es una broma”, así termina el vídeo de la FELGTB. “En España, el 38% de las personas LGTB se han sentido discriminadas o perseguidas, pero solo el 10% ha denunciado. Una nueva campaña que será presentada por España bajo el hashtag #ConLaVozBienAlta.

A través de la web www.conlavozbienalta.org se ofrece información integral sobre los delitos de odio, las formas de denuncia y la posibilidad de contar con el apoyo del servicio de atención a las víctimas de FELGTB. La campaña ha sido realizada por la agencia de comunicación social Chocolate Social Campaigning Agency y ha logrado ser «trending topic» en España en Twitter.