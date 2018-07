Un canadiense busca a alguien con el nombre de su ex para no desperdiciar un viaje

Jordan Axani, un joven de Toronto de 27 años, había planeado un espectacular viaje en Navidad para él y su novia Elizabeth Gallagher pero la relación se rompió. Darían la vuelta al mundo. El viaje con salida en Toronto tiene paradas en Nueva York, Milan, Praga, Paris, Bangkok y Nueva Delhi.

Según el portal de noticias de Antena 3, "Esto no es noticia", el chico no quiere perder los billetes y tampoco puede cambiar el nombre en los mismos, por eso ha acudido a la web reddit para buscar a alguien que quiera viajar con él. Las condiciones principales son dos, tienes que ser canadiense y llamarte Elizabth Gallagher como su ex.

"No busco nada a cambio, no busco un romance, drogas ni sacarme selfies contigo en monumentos. Si te apetece darme 200 dólares genial, pero realmente lo único que espero es que disfrutes el viaje y te aporte felicidad", escribía en su mensaje.