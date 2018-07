CAPÍTULO 3: La salida

Llegábamos a una habitación más abajo.

-Josep, ¡espera!.-gritaba Puchi por el auricular.

-Sarah ha derribado la puerta que da a las escaleras interiores.

-Perfecto. Le seguiremos.-dijo Laura.

-Esa planta se ha llenado de agentes.-explicaba Puchi. -Dar media vuelta. Continuad bajando por el exterior.

Laura retrocedió a su paso y volvimos a las escaleras del exterior.

Bajamos un piso más.

-La entrada a la planta 6 la tenéis disponible.-indicó Puchi.

Bajamos otro nivel más. Cruzamos la habitación hasta llegar al pasillo de la planta 6. Totalmente vacío.

-¡Puchi, aquí no esta!.-grité, al momento que estallaba el cristal de una puerta al fondo.

-Sigue en el descansillo.-nos explicó ella.

-¡Es ella!.-gritaba Laura observándola.

Saltaba por el hueco de la puerta donde antes había un amplio cristal.

Al alcanzarla vimos como un hombre tiraba de su pierna. Cerré la mano y lancé mi brazo contra su cara. Semejante golpe le tiró al suelo. Laura agarró a Sarah. Yo repetí lo mismo con el segundo. También cayó. Asomé la cabeza tras el hueco de la puerta. Un grupo de agentes bajaban apresuradamente por las escaleras.

-Salgamos por las escaleras de fuera.-Indiqué mientras cogíamos de nuevo el camino por el que habíamos llegado.

-La tenemos.-informé a Puchi.-Vamos a salir por las escaleras exteriores. No podemos bajar por estas.

-¿Con quién habla?.-escuché decir a Sarah.

-¡Josep!. Están subiendo también por las escaleras exteriores.-me informaba Puchi.-Ve hacia la puerta numero 5, os llevara hasta el otro lado del edificio y podréis subir a la azotea. Ahí os espera el helicóptero.

-Por aquí chicas.-indiqué.

Di media vuelta. La puerta que buscaba estaba al otro lado. Por suerte, los agentes que bajaban por las escaleras aún no nos habían alcanzado.

Tan veloces como pudimos llegamos a la puerta que buscábamos. Pero estaba cerrada.

-¡Puchi, está cerrada!.-grité.

-Lo sé, lo sé. Dame un segundo.-me dijo.

Los agentes llegaban uno a uno al pasillo.

-¡¡Rápido Puchi!!.-gritó Laura.

-No consigo desbloquearla.-me avisó. -Parece que han cambiado los códigos de desbloqueo.

-¿No me jodas?.-me eché las manos a la cabeza.

-¡Apartaos, coño!.-grito Sarah totalmente enervada y lanzando semejante patada, que tan solo le bastó un golpe para abrirla.

-Tía,¿dónde has aprendido?.-le preguntó Laura.

-Habéis venido a salvarme y al final os tengo que salvar yo a vosotros.-nos dijo Sarah, victoriosa. Pero los agentes nos pisaban los talones.

Aquella habitación daba a una salida de emergencia. Unas estrechas escaleras que nos llevarían hasta la azotea. Sarah en primer lugar, Laura la segunda y yo el último, subíamos por las estrechas escaleras piso por piso hasta llegar a la azotea.

El helicóptero planeaba por encima del edificio. Bajó a una velocidad de vértigo hasta nosotros. Sarah subió de un salto y agarró a Laura para ayudarle a subir.

Los agentes me pisaban los talones. No podía detenerme o me agarrarían. Laura ya estaba arriba. El helicóptero comenzó a elevarse.

-¡Josep, agárrate a mi mano!.-me gritaba, sacando su brazo por fuera.