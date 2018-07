Estos modelos harán replantearte los cánones de belleza

Poco a poco el mundo de la moda está liberándose de estereotipos e ideales para dar paso a la belleza real. Con los modelos que te traemos a continuación verás que no es necesario parecerse a un ángel de Victoria's Secret para llamar la atención de las grandes firmas o para protagonizar las portadas más cotizadas.

Chantelle Young

Las manchas de su piel a causa del vitiligo hizo que fuera objetivo de burlas cuando era pequeña. Pero esta canadiense de 19 años es una de las modelos más cotizadas del momento y es imagen de Desigual bajo su nombre artístico Winnie Harlow. También podemos verla protagonizando el videoclip de Eminem y Sia Guts over fear.

Moffy

La característica de esta británica reside en su mirada. Su estrabismo ha hecho que protagonice la portada de The Pop y que la agencia Storm Models, la misma que descubrió a Kate Moss, se haya fijado en ella.

Masha Tyelna

Esta ucraniana de 23 años también destaca por su mirada. Pero en este caso por tener unos enormes ojos azules que no pasan desapercibidos. Ha protagonizado portadas de revistas tan prestigiosas como V Magazine, Vogue o Harper's Bazaar y ha desfilado para Givenchy, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton o Alexandre McQueen.

Lily Mcmenamy

Hija de la modelo Kristy McMenamy no destaca precisamente por unos rasgos muy harmónicos. Pero precisamente por sus facciones atípicas ha llamado la atención de diseñadores como Marc Jacobs o Yves Saint Laurent.

Andrej Pejic

Este bosnio con rasgos angelicales es uno de los modelos más cotizados precisamente por su aspecto de mujer, de hecho ha sido nombrado una de las 100 mujeres más sexys del mundo por la revista FHM. Su particular feminidad ha hecho que desfile para diseñadores como John Galliano, Raf Simons o Paul Smith.

Lindsey Wixson

Sus pequeños y desproporcionados labios carnosos que hacen que parezca un dibujo animado ha hecho que marcas como Versace, Marc Jacobs o Miu Miu se fijaran para promocionar sus productos.

Tara Lynn

Obsesionada con perder peso cuando era más joven, Tara Lynn decidió plantarle cara a los estándares de la moda y reivindicó las curvas a través de la revista V Magazine. Elle, Glamour o Vogue se fijaron en ella y ha sido imagen de la línea de baño de H&M.

Shaun Ross

Este modelo albino de origen africano no sólo ha llamado la atención en el mundo de la moda, sino también de las cantantes más importantes de la actualidad. Shaun ha aparecido en los videoclips de Party y Pretty Hurts de Beyoncé, en el de ET de Katy Perry o en el corto de Tropico de Lana del Rey.

Casey Legler

La particularidad de esta ex nadadora olímpica es la misma que la de Andrej Pejic, pero a la inversa. Sus facciones masculinas han hecho que sea la primera modelo en fichar por la agencia masculina Ford Models.

Rick Genest

Rick Genest, o lo que es lo mismo, Zombie Boy, se dio a conocer por llevar todo el cuerpo tatuado. Su imagen tan impactante lo ha convertido en el modelo fetiche del diseñador Nicola Formichetti. También hemos podido verlo en el vídeo de Born this way de Lady Gaga o en un anuncio de cosméticos de un maquillaje para tapar manchas y cicatrices.

Viktoria Modesta

Esta modelo y cantante es todo un ejemplo de superación para aquellas personas que hayan sufrido una amputación. Debido a una negligencia médica durante el parto, la pierna de Viktoria quedó dañada y después de someterse a más de 15 operaciones sin éxito, finalmente tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla. Pero esto no sólo no desanimó a la joven letona, si no que le dio más fuerzas para luchar y triunfar en la música, actuando en la clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres exhibiendo una magnífica prótesis hecha con cristales de Swaroski.