La modelo Winnie Harlow hace de Sia en el vídeo 'Guts Over Fear' de Eminem

Eminem ha estrenado el videoclip de Guts Over Fear, donde colabora Sia. El clip narra la historia de un boxeador que tiene que superar diferentes obstáculos para poder cumplir su sueño. Por su parte, la modelo Winnie Harlow interpreta la parte de Sia con su famosa peluca.

BSO DE 'THE EQUALIZER'

Winnie Harlow hace de Sia en 'Guts Over Fear' / europafm.com

Guts Over Fear es el primer single de Shady XV de Eminem y es la segunda colaboración con Sia después de Beautiful Pain incluida en su anterior trabajo.

El videoclip, dirigido por Syndrome, explica la historia de un boxeador que tiene problemas en casa para poder dedicarse a su vocación (nos recuerda un poco a One More Night de Maroon 5) y como es habitual Sia no aparece en el vídeo.

La que interpreta su parte de la canción es Winnie Harlow, la primera modelo con vitíligo, una enfermedad degenerativa que va haciendo que la piel pierda su pigmentación. Harlow aparece con la característica peluca rubia de Sia que hemos podido ver en otros vídeos como Chandelier o en la portada de su álbum 1000 Forms Of Fear.

Además, Guts Over Fear es el tema principal de la película The Equalizer, protagonziada por Denzel Washington.