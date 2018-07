CAMPAÑA 'LOOK AT ME'

Las heridas de estas mujeres maltratadas desaparecen cuando las miras

La última camapaña de Women's Aid, organización que busca detectar y eliminar la violencia doméstica, consiste en unos paneles publicitarios instalados en la calle donde podemos ver el rostro de una mujer maltratada cuyas heridas desaparecen cuando la gente la mira.

Cristina Merino | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 18:33 horas