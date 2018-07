Dasoul visita Ponte a Prueba ¡no te lo pierdas!

Dasoul, uno de los artistas españoles que más lo ha petado en las listas de ventas, viene a Ponte a Prueba a presentarnos su nuevo tema junto a Nacho y a disfrutar de las locuras de Pablo Guerola, Mar Montoro y Sara Gil.

Después de éxitos como 'El no te da' o 'Vuela Corazón', Dasoul y Nacho lanzan su nuevo single, titulado 'Kun-Fu', que promete sonar en todas las discotecas este verano. ¿Todavía no las has escuchado?

Recuerda, este martes 25 de abril tienes una cita a partir de las 23.00h en Europa FM. ¿Te lo vas a perder?