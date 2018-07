Una bloguera revela su secreto para mantenerse en forma: Beber un batido con semen al día

Ni smoothies, ni batidos de frutas ni infusiones 'detox'. El secreto de Tracy Kiss, una conocida bloguera de belleza, es añadirle a su batido un peculiar ingrediente: Semen. Sí, no es ninguna broma, la bloguera afirma que su secreto para mantener su cuerpo en forma es mezclar semen con fruta, semillas y leche de coco o almendras. Te preguntarás ¿De dónde saca el ingrediente secreto? Pues bien, un amigo suyo se ha hecho su donante particular y le entrega el 'ingrediente' cada semana. Tracy asegura que desde que toma este batido, su cuerpo se ha vuelto más fuerte y que tanto sus niveles de energía como su estado de ánimo han mejorado un montón. Sin embargo, 'The Sun' entrevistó a la doctora Sarah Jarvis quién aseguró que no existe evidencia científica para esto: “El semen no tiene valor nutricional. Si los veganos quieren consumir proteína extra, sería mejor que la buscaran en alimentos como los frutos secos”.