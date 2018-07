Los 10 cortarrollos universales en un polvo

Probablemente recuerdas algún polvo por algo que ocurrió y que te impidió que acabaras de disfrutar. Y es que hay varias cosas que pueden fastidiarte una relación sexual y ahora, gracias a una encuesta realizada a 2.000 personas en Europa y Estados Unidos, hemos descubierto los 10 cortarrollos más comunes.

1. Llamar por otro nombre: si en algún momento te has equivocado de nombre, habrás querido que la tierra te tragase y te expulsara en la otra punta del mundo. Si tienes miedo de que esto te ocurra (o te pase de nuevo), evita llamarle por su nombre, cámbialo por un 'amor', 'cariño', 'guap@'...

2. Gases sonoros: según la encuesta, la mayoría de las personas opinan que un pedo sonoro es peor que uno que huela mal. Si no quieres tener este problema, evita posturas que aprieten tu vientre.

3. Gases silenciosos pero malolientes: lo mejor para evitarlos es lo dicho anteriormente, no practicar posturas donde se presione la barriga. Y, si por lo que sea quieres prevenir: mantén la ventana abierta o usa velas o aceites aromáticos, que te ayudarán a esconder el mal olor.

4. Escapes de orina: muchas chicas tienen la sensación de hacerse pis cuando están muy excitadas y también puede pasar que algunas no controlen y se les escape algo, esto ocurre porque el punto G está sobreexcitado. Sobre todo, no pares para ir al baño, no tengas vergüenza y habla con tu pareja para seguir disfrutando del momento.

5. Hacer fotos o vídeos durante el polvo: que de repente, la persona con la que estás saque el móvil en medio de un polvo es algo que corta mucho el rollo. Si quieres inmortalizar el momento, pregúntale primero al otro si le parece bien y si no, ¡sigue disfrutando!

6. Eructar: si crees que vas a eructar, intenta disimularlo, con una palmada en el cachete o cambiando de postura; pero sobre todo, no lo hagas en su cara.

7. Chupar los pies: aunque es uno de los fetiches más comunes, hay que conocer si a la otra persona le gusta o no. Si eres de los que le encanta lamer los pies pero no quieres ser un cortarrollos, empieza besándolos, olisqueándolos y espera a ver cómo reacciona tu pareja.

8. Gatillazo: ¡no pasa nada! No hay que alarmarse si un chico tiene una pérdida de la erección. Es momento de cambiar de posición, o pasar de la cama al sofá. Usa tu imaginación y que el pene no te corte el rollo.

9. Acabar rápido: si estás muy excitado y crees que te correrás mucho antes que la otra persona, haz un descanso o controla la postura para seguir disfrutando y no cortarle el rollo al otro.

10. Estornudar: un estornudo puede provocar que el pene salga de la vagina, ya que sus paredes se contraen.