Una joven acusa a su aerolínea de obligarle a arrojar a su mascota por el retrete

Una joven estudiante de 21 años , admite haber arrojado por el váter a su mascota, un pequeño hámster llamado Pebbles porque la compañía aérea con la que volaba, no le dejó embarcar con él. Las críticas tanto a la aerolínea low cost como a la joven, no han tardado.

El diario, The Miami Herald, informaba de que antes de que la joven, Belén Aldecosea volara a su casa desde la universidad, llamó dos veces a Spirit Airlines para asegurarse de que podía llevar consigo a Pebbles, su hámster.

Pero cuando la joven llegó al aeropuerto de Baltimore, en Maryland (Estados Unidos), la compañía Spirit se negó a permitir el animal a bordo.

La estudiante de 21 años comentó entonces al citado periódico que tiró al pequeño Pebbles por el retrete a sugerencia de un empleado de la aerolínea, después de quedarse sin otras opciones. Ahora se plantea demandar a Spirit Airlines, porque dice que el animalito le servía de “soporte emocional”. Por su parte, un portavoz de la compañía aérea reconoció que la aerolínea erró al decirle a la joven Aldecosea que Pebbles podría volar con ella, pero niega rotundamente que ningún empleado le recomendara arrojar a su mascota al inodoro.

Pero, ¿y aunque así fuera? ¿A quién se le ocurre lanzar al animal vivo por el váter? Las críticas no han cesado tanto hacia la compañía, como hacia la dueña del animalito, a la que tachan de “psicópata”.

Alara Kitan comentaba en Twitter: "No intento analizar asuntos como este pero... esa chica es el monstruo responsable de la muerte de ese hámster... No hablen de esta psicópata como si fuera una víctima", o también: "Si esa mujer realmente ahogó a su hámster de “apoyo emocional” para no perder un avión, es una psicópata".

Por su parte, la organización de derechos de los animales PETA ha comentado: "Ahogar a un ser vivo en un retrete no solo es cruel sino también ilegal, y tanto la persona que mató a este animal como Spirit Airlines, si es que de hecho un empleado fue el que aconsejó a la mujer que arrojase al hámster, deberían ser cargados."

¿Lanzar a un ser vivo por el váter para no perder un vuelo? ¿Estamos perdiendo el norte?