El joven grabado mantenido relaciones sexuales en un vuelo a Ibiza tenía a su prometida embarazada en casa

Según recoge el diario británico The Sun. la prometida del protagonista de esta tórrida historia se llama Jenna, está embarazada y tiene 25 años.

Un amigo de Shaun le describe como un "mujeriego" y añade: "Esa mujer con la que está (en el vídeo) es una al azar, no se conocían antes del día". "Está previsto que Shaun y Jenna se casen pronto, pero está claro que ese hecho no le detendrá”, continúa. "No parece estar muy preocupado por haber dejado a su mujer embarazada de seis meses en casa, mientras él retoza con extrañas", y concluye: "No me gustaría ser él cuando se entere (su prometida)".

En los vídeos compartidos por algunos de los pasajeros del vuelo, podemos ver cómo ambos mantienen relaciones delante de los allí presentes, que escandalizados graban la escena.

Según recoge The Sun, la prometida de Shaun, Jenna, es consciente de las imágenes y está enfurecida con su comportamiento, aunque no han trascendido más detalles.

Otra de las polémicas de esta escena la deja el comportamiento de la tripulación, ya que algunos testigos aseguran que no hicieron nada por detener a la pareja, por lo que Ryanair se ha visto obligado a anunciar una investigación al respecto: "No toleraremos el comportamiento indisciplinado, perturbador o inapropiado en ningún momento. Cualquier pasajero que pueda comportarse de forma inaceptable, puede incurrir en nuevas sanciones".