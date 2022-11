Chenoa demuestra en 'Tómatelo menos en serio' que es hiperlaxa

Chenoa recibió este jueves en Tómatelo menos en serio, su programa de radio en Europa FM, a Juanma López Iturriaga, con quien acabó hablando de deporte y no precisamente de baloncesto.

El exjugador del Real Madrid se ha confesado fan del yoga, una disciplina deportiva que empezó a practicar durante el confinamiento por su mujer, Ruth Peche, y que no ha abandonado desde entonces.

"Lo practico casi todos los días", ha dicho Iturriaga, que aprovechó la entrevista para demostrar cómo ha mejorado su flexibilidad en este tiempo. Aunque para flexibilidad la de Chenoa, quien contó (y demostró) que es hiperlaxa.

Chenoa demuestra a Juanma López Iturriaga que es hiperlaxa. // Europa FM

Chenoa dobló su índice hacia atrás y mostró así la flexibilidad de sus articulaciones, músculos y cartílagos.

La cantante lo descubrió casi de casualidad. "Me fui al traumatólogo y vio que no tenía un umbral o un límite de elasticidad. Eso se llama ser hiperlaxa y tienes que hacer mucho ejercicio para no lesionarte", explicó la también colaboradora de Cuerpos especiales en una visita a El Hormiguero, en la que aseguró que tiene ese habilidad con los dedos de la mano y otras partes del cuerpo.

La pasión de Juanma López Iturriaga por el yoga

Chenoa practica un montón de ejercicio —hace todos los tutoriales que encuentra en YouTube— pero no yoga. Eso es cosa de Juanma López Iturriaga, que empezó esta práctica cuando estalló la pandemia.

"A mí la pandemia me trajo yoga", contó el deportista, que recordó que "el yoga no es cuestión de haber quién estira más. Es cuestión de cada uno tiene sus límites y es ir mejorando".

El presentador de Grandes hitos, el programa la plataforma de audio Sonora, no solo hace yoga, también body balance y pilates. Son disciplinas que defiende y recomienda, también para los hombres.

"Aprovechando este programa, quiero decirle al sexo masculino que no pasa nada en yoga. No puede ser que yo vaya a clase de yoga y seamos 20, 19 mujeres y un hombre. No entiendo por qué", añadió.

