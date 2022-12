Chenoa promete a Aníbal Gómez una colaboración con Ojete Calor: "Me presto a una excepción"

Aníbal Gómez no tuvo que esperar a la pregunta de Chenoa para recordar su noche más legendaria durante su visita este jueves a Tómatelo menos en serio, el late night de Europa FM.

El músico y cómico llegó al bar regentado por Ventura con nivel máximo de energía y fardando de su reciente viaje a Islandia con Carlos Areces, la otra mitad de Ojete Calor.

"Tengo mucho que contar que no he contado hasta hoy", dijo sobre su viaje a Reikiavik, a donde acudieron a entregar un premio a la 35ª edición de los premios del cine europeo. "En tres días todos los clichés de Islandia se han cumplido", añadió para generar interés sobre la historia.

"Del aeropuerto a Reikiavik vimos una aurora boreal", explicó sobre su primera sorpresa. "La vimos y no le dimos importancia, pero es una pasada", añadió Aníbal Gómez matizando por qué le quitaron importancia: "Carlos y yo pensábamos que siempre estaba puesta".

El sureralista encuentro de Ojete Calor y Björk

La aurora boreal fue una experiencia única, pero lo bueno vino al llegar la noche. Carlos Areces tenía una sesión como DJ y antes de actuar se enteraron de que Björk era la estrella invitada que actuaría antes que él.

"Nos fuimos corriendo a una tienda de discos", explicó sobre cómo recibieron la noticia. "La chica que llevó a Carlos a dar el premio lo había visto pinchar en una fiesta y lo llamó esa chica es casualmente amiga de Björk", añadió sobre su persona en común. "¿Tú crees que podemos pedirle un autógrafo", le preguntaron emocionados.

La respuesta fue sí y ahí llegó la siguiente parte de esta historia. "Se abre la puerta y aparece una señora con una bolsa en la cabeza, como las vecinas de Valencia", contó entre risas sobre la artista, que hizo toda su sesión así.

Al terminar se produjo el encuentro de Björk con bolsa en la cabeza y Carlos y Aníbal vestidos de gala. "Eso a Björk no le apetece, le da urticaria", pensó el cómico, que decidió enseñarle una foto de Ojete Calor que tenía en el móvil. ¡Le encantó!

"Cuando saqué los vinilos, le cambió la cara. No le gusta nada que contribuyamos a que pueda comer comprando su música", explicó el músico sobre la artista, que respondió con un "usad vuestra imaginación" cuando le preguntaron los del festival si podían hacerse una foto con ella.

"No tenemos fotos pero sí tenemos grabaciones del DJ set", explicó el integrante de Ojete Calor.

20 años de Ojete Calor

La historia con Björk no tiene canción pero bien podría inspirar un tema de Ojete Calor, reconoce Aníbal Gómez antes de explicar el secreto del dúo musical.

"El truco es no saturarnos mucho, espaciar los conciertos y dedicarnos a otras cosas. Ni saturar a la gente ni saturarnos nosotros. Y luego coger mucha inspiración de la adolescencia, de los problemas de los institutos", cuenta el cómico, que reconoce que le gusta "el espíritu de la canción morreo, el morreo que te das en el insti".

La última canción de la banda es Extremismo mal, que Aníbal Gómez define como "una canción que habla de la propia sociedad, en esa gente que dice yo ni machista ni feminista. Nosotros vamos más allá, comparamos extremos que no lo son. Ni homosexualidad ni homofobia. El juego de Extremismo mal es ese", ha contado el cantante, que también tiene otro proyecto —Ruido Paraíso— pero no tan demandado.

"Las canciones me pedían salir", contó sobre cómo surgió este proyecto con dos discos en el mercado pero al que no le puede dedicar mucho tiempo. "La ventaja es que poca gente me pide que siga haciendo cosas de Ruido paraíso.

El objetivo de colaborar con Chenoa

La pregunta a la que ha respondido Aníbal Gómez esta semana ha venido de El Langui: ¿cuál es tu excepción? Y su excepción es Chenoa.

"Aunque no sea de mi palo pero haría una excepción", ha dicho sobre la presentadora de Tómatelo menos en serio, a la que no votó en Operación Triunfo pero que dice era su favorita. "Chenoa lo sabe, llevamos persiguiéndola años. Para Carlos y para mí, Chenoa es la puta reina y hasta que no la consigamos no vamos a parar", ha dicho sobre la cantante, que ha hecho un compromiso firme: "Yo me presto a una excepción". "¿Está grabado, no?"

