Chenoa ha vuelto este jueves a Cuerpos especiales para hablar de actualidad. La colaboradora del morning de Europa FM y la también presentadora de Tómatelo menos en serio se ha posicionado en asuntos de toda índole, desde el documental de Harry y Meghan a los insultos de Messi al futbolista holandés Weghorst. También se ha saltado una pregunta, lo que le ha llevado a responder un tema personal: ¿tiene a alguien bloqueado o silenciado en redes sociales?

La respuesta a esta pregunta ha sido un sí rotundo. "Esta semana me he hinchado a bloquear a gente redes sociales", ha dicho la cantante. "Era leer y no terminar... Veía a algo que no me gustaba y ya bloqueaba".

Chenoa ha sido trending topic estos días después de una supuesta polémica con Rosa López, a quien no invitó a su boda con Miguel Sánchez Encinas. "Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda", dijo la cantante generando gran revuelo, y aclaró: "No hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más".

Esas declaraciones dieron pie a otras de Rosa y muchos comentarios en redes, algunos no muy positivos que hicieron a Chenoa tomar esta decisión. "Estaba tan subida de rollo bloqueo que no daba oportunidad a la gente", ha confesado en Cuerpos especiales.

El insulto de Messi a otro futbolista en el Mundial

Con la final del Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina y Argentina, país natal de Chenoa, como uno de los finalistas, la cantante también se ha metido en un charco futbolístico y ha opinado sobre el insulto del Messi al futbolista holandés Weghorst.

"¿Qué mirás, bobo? ¡Andá pallá!", le dijo tras ganar los cuartos de final del Mundial.

"A mí me parece bien. Él es intensito como yo", ha dicho en tono de broma Chenoa, para luego aclarar que no está a favor de insultar en público ni decir nada ofensivo.

La cantante se ha puesto en modo argentina y ha valorado la expresión de Chenoa: "Bobo es muy pobre". "Yo lo hubiera elaborado un poco más, pero Messi no elaboró nada, estaba cansado", ha dicho la cantante, que ha puesto un ejemplo de buen insulto: "La recontramadre que te recontramí parió".

"Lo de la recontra siempre si va delante es mucho mejor", ha añadido Chenoa muy segura de que Argentina ganará a Francia en la final.