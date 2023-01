Eduardo Casanova: "Yo me he ido de fiesta con Lindsay Lohan"

Lindsay Lohan es la protagonista de la noche más legendaria de Eduardo Casanova.

El director de La Piedad, que dice ser menos fiestero de lo que parece, conoció a la actriz en la fiesta de cumpleaños de Jon Kortajarena (¡ahí es nada!) y terminaron juntos de fiesta.

"Iba hacer uno de los personajes de mi primera peli, Pieles, y me mandaron a Nueva York para conocerla. La conocí en el cumpleaños de Jon Kortajarena y tuvimos una noche legendaria", le ha contado a a Chenoa en su visita este viernes a Tómatelo menos en serio.

Casanova recuerda que "whisky" fue la primera palabra que dijo la actriz, de la que guarda un gran recuerdo. "Es maja, muy buena tía", ha dicho de ella, pese a que no se sumó al reparto de su opera prima. "Es un poco difícil trabajar con ella. Un día dice que sí, un día dice que no. Y me tocó un día que no".

'La Piedad', su segunda película

Eduardo Casanova presenta ahora La Piedad, su segunda película protagonizada por Angela Molina que se estrena este viernes 13 de enero

“Parece una cosa del destino”, dice sobre la fecha de la llegada a salas.

La Piedad aborda una relación madre e hijo pero “es absoluta ficción”, matiza el director sobre esta cinta englobada en el género de terror. Pero ¿hay trozos de desahogo? "Como tú en tus canciones. Las haces porque es tu profesión, es tu oficio pero tiras de lo que conoces", le ha dicho a Chenoa para ponerla en contexto.

"Es una película que no es autobiográfica pero cuando te pones a hablar de una madre, de un hijo, de las dependencias, tiras de tus propios recursos", dice el director, que ha contado con la supervisión y colaboración de su madre. Ella sale en una escena de terror, un poco gore, de un parto.

Ni pedantón ni redicho

La Piedad es una película llena de sustos, pero también donde hay lugar a la reflexión y a la risa.

"Aunque parezca pedantón y redicho, me gusta reírme de mí mismo y de las cosas que me pasan", ha dicho sobre su forma de ser que plasma en sus películas en forma de humor negro. "Si me pasa algo horrible, lo lloro y luego me río".

