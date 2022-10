Chenoa se moja en 'Cuerpos especiales' y opina sobre el tuit de Casillas diciendo que es gay

Los jueves son el día de Chenoa en Cuerpos especiales. Tras estrenarse como colaboradora el día 6, esta semana ha vuelto al morning de Europa FM para opinar sobre los asuntos de actualidad más jugosos. Siempre con un comodín. Si no quiere meterse en un tema, puede responder a una de las preguntas personales que Eva Soriano e Iggy Rubín tienen guardada en un sobre.

El primer tema a abordar era obligado. ¿Qué opina Chenoa del tuit que publicó este fin de semana Iker Casillas diciendo que era gay? ¿Quién cree que lo escribió? ¿Fue él o fue un hacker?

Chenoa lo tiene claro: quien lo escribió fue él.

"Si pretendía hacer gracia, a mí no me hizo ninguna", ha sentenciado la cantante, que también cree que "se escondió de lo difícil" diciendo que había sido un hacker.

Y mal también para Puyol: "No te metas...", aunque él al menos pidió perdón por el comentario que escribió asegurando que ambos tenían una relación.

El segundo tema del día habla de Kim Kardashian y de la multa que tuvo que pagar por hacer publicidad encubierta de criptomonedas en Instagram. No se mojó tanto nuestra colaboradora, que eso de las criptomonedas le suela "como a una carta astral". "A mí que me digan que existe pasta en le aire como que no", ha dicho Chenoa, que dice que es "más de tocar el dinero".

¿Y qué hay del apretón que experimentó Lil Nas X en pleno concierto y que lo hizo tener que parar su show? ¡Bien! "Muy bien, hay que ir al baño", ha sentenciado Chenoa. "Eso de que el público manda... ¿qué hago? ¿me cago hacia dentro?".

Eso sí, a ella no le ha pasado: "Yo corto mis esencias vitales cuando estoy en el escenario porque soy una artista profesional".

El lingote de oro —el comodín por si no quiere responder— lo ha pedido cuando le han preguntado por el político Eduardo Zaplana. Ahí no se moja, prefiere hablar de amor.

¿Alguna vez ha intentado ligar contigo algún famoso y quién? "Generalmente yo soy la que entro si algo me interesa. Eso sí, a mí no me ha dicho ninguno que no, eso te lo voy a decir", ha dicho la artista antes de despedirse hasta la madrugada.

Chenoa debuta este jueves como presentadora de Tómatelo menos en serio, el late night de Europa FM que arranca este jueves 13 con Eva Soriano como primera invitada y con Carlos Marco y Valeria Ros de colaboadores.