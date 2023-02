Joana Pastrana: "Durante años he vivido por y para el deporte, ahora toca vivir la vida desde otra perspectiva"

El bar de Chenoa en Europa FM ha abierto sus puertas este viernes para recibir a la boxeadora Joana Pastrana. La tres veces campeona del mundo se ha venido a Tómatelo menos en serio para hablar de deporte y mucho más.

Joana Pastrana debuta en Traitors, un reality que reúne a un grupo de famosos en un castillo para, mientras se enfrentan a pruebas, adivinar quién del grupo es el traidor.

"No sabías muy bien a qué ibas. Era como... ¿Cómo me preparo para esto? No sabía qué papel me iba a tocar jugar. Me motivó para entrar que era algo nuevo, diferente. Me motiva hacer cosas nuevas. Me he llevado amistades porque sabía que era un juego y luego está la vida", ha contado en su entrevista con Chenoa.

El reality ha supuesto un debut para la boxeadora que antes había hecho sus pinitos como actriz en la serie El corazón del imperio. "No fue diferente porque tenía qua hacer algo que estaba acostumbrada a hacer. Era gladiadora y en lugar de pelear con los puños era con espada, así que no me vino nada mal", ha contado sobre este trabajo.

Joana Pastrana colgó sus guantes en junio de 2021 y ahora se enfrenta a nuevas experiencias, incluida la apertura de un gimnasio en Madrid. "No podía pasar la oportunidad de que mi nombre se perdiera en el camino", ha contado sobre la decisión de abrir este espacio junto a su entrenadora.

La deportista dice esto justo antes de confesar que se siente "muy contenta de su apellido" y que ha tenido "la suerte de no haber tenido apodos" durante su carrera: "Me parecen bastante ridículos (...) Si se me ha ocurrido algún apodo me lo he callado para que no lo usasen".

Las mejores experiencias están por venir

Casi dos años después de colgar los guantes, Joana Pastrana echa la vista atrás y reflexiona sobre los sacrificios que ha hecho a nivel personal para, entre otros muchos logros, convertirse en la primera mujer de la historia en ganar el Campeonato de Europa de boxeo de peso mínimo.

"Mi noche legendaria está por suceder", ha afirmado la deportista de 32 años. "No he vivido lo suficiente para decir, esta ha sido, pero he tenido muchas. He vivido muchas que no tienen el título de legendarias, pero sí de habérmelo pasado muy bien".

La realidad, según Pastrana, es que ha habido muchos años en los que ha vivido "por y para el deporte". "Lo he hecho porque he querido y he obtenido lo que he querido de ello, pero ahora está bien poder vivir la vida desde otra perspectiva. No solo la deportiva", ha apuntado Joana Pastrana antes de explicar cómo afrontaba sus jornadas de entrenamiento cuando estaba en activo.

"No te puedes permitir el lujo de salir de fiesta ni acostarte tarde viendo la tele porque eso ya te pasa factura para todo el día. Me levantaba a las 5, 6, 7, dependía de los entrenamientos que tuviese que hacer y dónde", ha aclarado la exboxeadora, para la que lo duro no era entrenar, era las dietas que debía seguir. "Mi deporte suena muy rudo y violento, pero yo donde más mal lo he pasado ha sido con la alimentación, más que llevándome golpes".

