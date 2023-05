Joaquín Reyes es Brad Pitt: "Mi mansión encantada tenía un fantasma que me limpiaba la piscina"

Uno de los hombres del momento es Brad Pitt, que ha vendido su mansión encantada desde hacía más de 30 años por 39 millones de dólares. Nos interesa mucho, así que lo hemos invitado a Tómatelo menos en serio de la mano de Joaquín Reyes para que nos cuente cómo ha sido vivir allí.

Ha aclarado que tenía muchos fantasmas "de interior y de exterior". "Tenía uno escondido en el seto y otro en las piscina que me pasaba el limpiafondos. Otro incluso estaba en las escaleras y solo subía y bajaba", ha revelado.

Incluso ha reflexionado sobre el motivo de que tuviera tantos: "La mansión perteneció a un tío muy juerguista y no era raro que murieran invitados en sus fiestas".

Así actúa Brad Pitt cuando se ve en el espejo

En los 90, cuando Brad se hizo con esta casa, fue comprando las viviendas de alrededor para hacerla más grande y uno de sus vendedores era un anciano con el que llegó a un acuerdo: la casa sería propiedad del actor, pero él podría vivir allí gratis hasta su fallecimiento. Nos ha aclarado que "le dejó hacerse un chamizo allí".

"Me he ido a una más grande porque se me hacían pequeños 2000 metros", ha insistido el estadounidense.

Brad Pitt sufre una enfermedad llamada prosopagnosia, un problema que le hace imposible distinguir las caras. Cuando se mira al espejo "se lleva un susto porque no se reconoce". "Digo 'mira un tío bueno me está mirando' y tengo una alarma en el móvil que me avisa de que esa persona soy yo".

