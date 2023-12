Ale Agulló: "Mi madre y yo hacemos un dúo increíble pero ella es la que hace la gracia"

Ale Agulló se convirtió en influencer de casualidad. En la cuarentena empezó a subir vídeos de su madre Chelo en TikTok y, de la noche a la mañana, se encontró con más de 4,7 millones de seguidores en esta red social.

La madrileña, también conocida como Cara Cuadrada, comenzó el camino hacia el éxito con grabaciones robadas, sin que su madre se enterase, aunque ahora ya se han consolidado como dúo profesional y reconoce que no sería nadie sin La Chelo.

"Hacemos un dúo increíble, pero mi madre es la que pone la voz, las coñas, la que hace la gracia", reconoce al hablar de este éxito en su visita a Chenoa en Tómatelo menos en serio.

La influencer se ha pasado este jueves por el bar de Europa FM para hablar de este éxito que surgió casi de la nada. "Me dio por vacilar a mi madre, vi el filtro cara cuadrada, me pareció estupendísimo, que pegaba un montón conmigo y dije 'me he pasado la vida vacilándola, voy a hacer lo mismo y grabarlo", ha resumido sobre el inicio de este éxito que cuenta con vídeos de millones de reproducciones.

El más viral supera los 40. "A la gente le hizo mucha gracia que me enamorase del amigo de mi primo", ha contado sobre el inicio de la trama de Marcos, que apunta que va a continuar.

Su madre es su socia en esta carrera y también a quien le dedicó su triunfo en los Gen Awards. Sin ella este éxito no sería posible y sin ella tampoco sería posible el juego.

"Ella también tiene sus momentos de 'voy a darle mucha vergüenza'. Lo hace sin querer y yo queriendo, pero a veces se viene muy arriba y le digo 'ya vale", ha apuntado sobre algunas de sus interactuaciones más famosas, de las que asegura son 100% naturales. "No creo que sea sobreactuación porque siempre hemos sido así".

Ale Agulló reconoce que el éxito no le ha cambiado, aunque con su madre ya es otra cosa. "Cuando la miran mucho por la calle y a la gente le da vergüenza pararla, los para ella 'Sí, soy yo", cuenta entre risas al hablar de La Chelo.

Lo hace desde el máximo cariño porque madre e hija se llevan a las mil maravillas. De hecho, dice que le cuenta todo. No hay secretos y sí, muchas anécdotas. Sin ir más lejos, su noche más legendaria, que tuvo como protagonistas a una pareja amiga de sus padres.

Fueron a cuidarla a ella y a su hermana un fin de semana cuando eran adolescentes y sus padres se habían ido de viaje y quiso engañarles pero les salió el tiro por la culata. Ale invitó a una amiga a dormir de casa para aprovechar la circunstancia y salir de fiesta esa noche, pero los amigos de sus padres estaban de vuelta (metafóricamente hablando): "Abrí la puerta de fuera y me habían puesto unos azulejos de manera que si yo abría la puerta, los azulejos se caían para saber que me estaba escapando. Me pillaron. A dí de hoy los odio"

En la entrevista también han hablado de su experiencia como modelo de Adolfo Domínguez y, como no podía ser de otra manera, de la novia de Anuel AA. "Es exactametn igual que yo pero con el filtro", ha dicho mostrando una foto de la joven.





👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa