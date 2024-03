Luis Fonsi avanza colaboraciones con Omar Montes, Laura Pausini y Carlos Vives en su disco 'El Viaje'

Tómatelo menos en serio ha recibido a una de las estrellas internacionales más populares y relevantes del mercado latino. Luis Fonsi se ha pasado por el bar de Chenoa y Ventura para hablarnos de su próximo disco El Viaje, que sale en mayo.

Como curiosidad, ha confesado que es la primera vez que "hace un álbum al revés" porque tenía una idea, que todas las canciones tuvieran nombres de ciudades, y sobre ella escribió los temas. "Son historias de amor y baladas", ha apuntado.

El puertorriqueño se ha propuesto batir un récord de exclusivas y ha adelantado en Europa FM que la semana que viene saca Marbella, una colaboración con Omar Montes que ha definido como "un merengue muy veraniego". Y poco después llegará Roma, una canción con Laura Pausini.

Para terminar, Fonsi ha desvelado un single con Carlos Vives llamado Santa Marta: "Es un amor de persona, un genio que lleva treinta años en la música".

Uno de los temas del disco, La Romana, se inspira en las bachatas porque su abuela era dominicana y es un homenaje que le quiso rendir: "Para el videoclip, nos fuimos a un pueblo y fue todo improvisado. La gente nos dejaba grabar en sus casas".

El concierto privado de Prince al que asistió

Tras más de 25 años en la música, Luis empieza a preguntarse cuándo se retirará del mundillo: "No sé si quiero seguir mucho". No obstante, todavía se ve con fuerzas para seguir más años: "Le digo a mi mujer que en el momento en que me vea un poco ridículo sobre el escenario que me lo diga y lo dejo", ha confesado entre risas.

El intérprete de Despacito se ha unido al selecto club de TMES tras contar una noche legendaria que tuvo: asistió a un concierto en la casa del mismísimo Prince. En 2005, Juanes hizo un evento en Los Ángeles con artistas como Laura Pausini o Juan Luis Guerra y estaba presentado por Salma Hayek: "Ella se sentó a mi lado en la cena y nos sugirió irnos a casa de Prince".

"Llegamos y estaba Prince allí tocando un concierto privado con luces, humo... Todo para nosotros", ha recordado emocionado.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa