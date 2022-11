Nia presenta su canción 'Candela': "Es la primera vez que Rocco Hunt compone en castellano"

Nia Correia ha estado este jueves en Tómatelo menos en serio hablando con Chenoa de su nueva canción, Candela, una colaboración con Rocco Hunt y Lennis Rodríguez.

"Estoy muy contenta. Por fin he encontrado por donde tirar. El ritmito latino que a mí me gusta mezclándolo con lo urbano", ha contado a la presentadora del late night de Europa FM, a quien ha explicado también cómo surgió la colaboración.

"Me fui al estudio a hacer Candela y Rocco Hunt estaba en Madrid. De repente yo quería hacer una colaboración con alguien urbano y me dijo mi productor: 'Rocco está aquí en Madrid, ¿y si le decimos que venga al estudio?' Así fue: vino al estudio, escuchó lo que había hecho y le gustó tanto que se metió en la sala de al lado. En una hora sacó su parte. Es la primera vez que compone en castellano", ha explicado Nia sobre esta colaboración a la que, según día, Rocco Hunt aportó su flow.

Lo siguiente fue sumar a Lennis Rodríguez, a la que Nia ya le había echado el ojo. "Yo la había escuchado y dijimos ¿y si quiere sumarse al tema? Fue mágico".

'Tu cara me suena' y 'Dúos increíbles'

La ganadora de Operación Triunfo 2020 es una de las finalistas del programa Dúos increíbles, en el que tiene como pareja a Antonio Carmona. Juntos forman el dúo Carmonia, al que pronto veremos actuar en un escenario.

"En diciembre canto con él en su concierto, me ha invitado. Es muy guay", ha contado Nia sobre el show del domingo 4 de diciembre en el que también estarán otros artistas como Carlos Goñi, Pepón Nieto, Lolita o Rosario.

Nia ha encontrado en este programa de televisión a un maestro. Antes, en Tu cara me suena, encontró una cuadrilla fiel.

"Lo mejor que me ha dado Tu cara me suena es tener a María Peláe, a Agoney y a Eva [Soriano]", ha contado sobre su edición en el concurso de Antena 3. "Hicimos muchas migas".

María Peláe la llamó para la canción Cómo están las cosas, que estrenaron en enero y cantaron juntas en Madrid en el mes de abril

"Es una persona que yo admiro y poder tener una canción con ella...", dice al hablar de su compañera, colaboradora de Tómatelo menos en serio, con quien no descarta volver a trabajar. "¡Lo que vendrá!", apunta la cantante que tiene ya una sorpresa en el horno: "Para 2023 habrá disco".

La puerta abierta para el Benidorm Fest

Queda la puerta abierta para una nueva colaboración con María Peláe y también para el Benidorm Fest. Nia es fan de este tipo de concursos porque "te dan la oportunidad de mostrar tus propuestas".

¿Presentarías alguna canción? "Sí, ¿por qué no? Antes me cerraba en banda pero después de haber ido a cantar en la final del año pasado me gustó el ambiente, me gustó que te dejen ser tú para cantar tus propuestas. Eso me gustó mucho", ha añadido sobre el futuro.

Antes me cerraba en banda a ir al Benidorm Fest pero después de haber ido el año pasado a cantar en la final me gustó el ambiente

De momento en esta edición tiene el ojo puesto en un candidato. "Este año quiero ver las propuestas de Agoney...", ha dicho sobre su amigo, que interpretará la canción Quiero arder.

La noche legendaria de Nia Correia

La entrevista de Nia Correia ha incluido otras confesiones más personales. La cantante ha revelado el nombre del artista del que habla allá donde va: Marc Anthony.

"Me gusta muchísimo. Tienen que pitarle los oídos porque allá donde voy lo nombro. Soy como la fan insistente a la que tienes que denunciar. Yo soy esa", ha dicho la cantante, que reconoce que le manda mensajes constantemente por redes.

La otra confesión tiene que ver con su noche más legendaria, que fue mala y buena la vez. Fue la noche de su primer concierto en Madrid. "La sensación fue muy guay. Fue muy divertida", ha dicho la cantante, a la que todo se le torció horas después del concierto. "Ese primer concierto es la noche mala también".

"Al día siguiente empezaba Tu cara me suena, tenía ensayo, me dio gastroenteritis, estuve toda la noche en movimiento y me tuve que ir a urgencias. Estaba yo a las 7 de la mañana en Urgencias, después del concierto y al día siguiente me tuve que ir a Barcelona,", ha contado sobre esa noche... "legendaria para lo bueno y para lo malo".

Nia sabe que no se olvidará nunca de ese día. "Lo pasé fatal", confiesa la cantante, que no cree que fuese ningún alimento el causante del caos en su estómago. "Eran los nervios".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa