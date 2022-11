Antonio Carmona, sobre su show 'Antonio en familia': "Van a venir Carlos Goñi, Nia, Pepón Nieto, Lolita, Rosario, todos mis colegas"

Antonio Carmona visita Cuerpos especiales para presentar Antonio en familia, su nuevo espectáculo en el que no solo va a estar acompañado de familiares sino de grandes amigos que ya se han convertido también en parte de su familia.

Antonio Carmona ha madrugado más de la cuenta para pasarse por Cuerpos especiales. Pero lo ha hecho para anunciar una gran cita: el 4 de diciembre en el Teatro Eslava de Madrid presentará Carmona en familia.

"Está mi hija Marina, está Juan Carmona Jr, está el hijo y el nieto de El Pescaílla... de 'Los habichuelas' por lo menos, hay cinco", explica Antonio sobre cuántas personas de su familia hay en el espectáculo.

Y sobre amigos que también son familia, Antonio anuncia más invitados: "Va a venir Carlos Goñi, Nia, Pepón Nieto, Lolita, Rosario, todos mis colegas".

Sobre su hija Marina, que hemos podido ver en directo en Sin cantar ni afinar Tour de C. Tangana, Antonio nos explica que actualmente se encuentra en Argentina con la gira de El Madrileño, con el quien también ha trabajado Carmona.

Pero a pesar de que C. Tangana sea uno de los artistas del momento, Antonio también ha trabajado con otras estrellas de la música como Pince, Frank Sinatra o New Order.

"Frank Sinatra y Quincy Jones son los tíos más genios que he visto encima de un escenario", ha confesado Antonio, sin olvidar artistas patrios como Paco de Lucía o Camarón.

Antonio Carmona fue uno de los pioneros en hacer flamenco fusión: "A mí me gusta que el flamenco tenga un abanico grande. Me gusta que exista el flamenco ortodoxo, pero hay gente que tiene que introducir a la gente dentro del flamenco, que es lo que hicimos nosotros".

Sobre C. Tangana, que no solo ha reconocido a Antonio (y a su formación Ketama) como uno de los grandes referentes de El Madrileño, sino que también ha trabajado con él en este álbum, asegura que ha sabido moverse entre las personas adecuadas: "Ha estado con Toquinho, Jorge Drexler... a artistas que llevamos muchos años. Hacer Me maten ha sido un puntazo, ha sido una de las canciones más escuchadas".