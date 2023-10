Yon González, sobre las relaciones sentimentales: "Yo ni ghosteo ni me ghostean, qué mejor que una buena comunicación"

Uno de los actores más deseados por el público español llega este octubre con una serie de miedo bajo el brazo que hará gritar a sus espectadores este Halloween. Yon González trae Memento mori , la nueva producción dirigida por Marco Castillo que ofrece el Yon más ambicioso y aterrador en lo interpretativo. Pero eso sí, fantasma, nunca, así que lo del ghosting no va con él.

NO A LOS FANTASMAS

Uno de los rostros más conocidos del audiovisual español se ha pasado este jueves por Tómatelo menos en serio. Yon González llega al bar más famoso de la capital para hablar de la nueva serie de miedo que protagoniza y celebrar con Chenoa, Ventu, Darío y Carlos el Halloween con más miedo-risa posible.

El actor que empezó su carrera en SMS o El Internado llega este octubre con Memento Mori, la serie de Amazon Prime que se estrena este viernes 27. Seis episodios de un thriller policíaco que explora la relación entre un asesino (Yon) y un policía que le persigue en un duelo a vida o muerte.

Las cuatro noches legendarias de Yon González

El intérprete de 37 años ha empezado por contar su noche legendaria, que es más extensa de lo que muchos han podido recordar en su paso por el bar de la cantante de Cuando tú vas.

Cuando la recuerdo se le escapa hasta una sonrisilla. "Una así más bonica que recuerdo fueron cuatro días de fiesta, que dormimos como 10 horas en total". Más que dar risa, da miedo. No cualquiera puede marcarse una maratón fiestera de ese calibre. "Hace muchos años, también te digo", aclara.

El entretenimiento era sencillo: "Bailar siete horas diarias". Casi nada.

Pero volvamos al tema estrella de un programa dedicado al miedo: el ghosting. "Yo ni ghosteo ni me ghostean, qué mejor que una buena comunicación", dice sin dudarlo el actor.

'Memento mori', su nueva serie de miedo

González vuelve al cine después de Los herederos de la tierra, su último trabajo en la televisión, para encarnar a un difícil personaje, el protagonista de Memento mori. Para ello, el intérprete se ha inspirado en grandes actores del género.

"Christian Bale es un gran referente. Hannibal Lecter es el mítico Anthony Hopkins, que es de una finura y una elegancia... Han sido referencias a nivel desde el lugar desde el que trabajan: un lugar tan que te lo crees tanto y tan complejo, con tantos detalles, que esa es la línea que me gusta y que creo que en esta serie, pues entre el gran director Marco Castillo y los compañeros hemos hecho un pedazo de producto".

Memento Mori | Tráiler oficial | Prime Video España

Augusto, su personaje en la serie, representa una locura que recuerda a la de personajes como el Jocker. "Divertido no es. Pero sí que se va a entender por qué este señor es como es y de dónde viene y cómo se ha quedado un ser tan feo como es el personaje". Un duro papel de interpretación que asustaba hasta a su padre cuando le veía ensayando frente al espejo de casa. "Se nota que no lleva bótox, porque con bótox no se puede hacer", puntualiza Chenoa. Porque para poner esas caras hacen falta todos los rasgos faciales y más.

El chaval que de pequeño quería ser mecánico resultó ser actor para convertirse en todas las cosas, en un trabajo que le da la oportunidad de encarnar cualquier vida.

