Tras divertirse en la primera entrega de Modern Sound Culture , Ricky Merino vuelve a la Sala Apolo de Barcelona para disfrutar de la mejor música de Who Made Who .

Ricky Merino en el concierto de Who Made Who del Modern Sound Culture / flooxer

La Sala Apolo de Barcelona ha acogido una nueva entrega de Modern Sound Culture y allí ha estado Ricky Merino, el influencer musical de We Sound.

Para calentar los motores del concierto de Who Made Who, el artista ha puesto a prueba a los asistentes con el juego Who is Who. ¿Cuántas acertarán? ¡Descúbrelo!