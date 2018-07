Lana del Rey confirma que Radiohead le ha demandado por plagio de la canción ‘Creep’

La cantante Lana del Rey ha confirmado en su cuenta de Twitter lo que muchos rumoreaban desde el lanzamiento de su último trabajo Lust for life , y es que la cantante ha sido demandada por plagio por parte del grupo Radiohead , aunque la compañía discográfica que lleva al grupo británico, lo negaba días más tarde.

La canción de la discordia es Get Free, que efectivamente guarda cierto parecido con el mítico tema de los noventa Creep. "Lo de la demanda es cierto. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead cree que sí y quiere el 100% de los derechos. Ofrecí hasta el 40 en los últimos meses, pero sólo aceptarán el 100. Sus abogados han sido implacables, así que lo resolveremos en los tribunales", comentaba Lana del Rey en su Twitter:

Sin embargo, días después de la publicación de Lana del Rey, la compañía discográfica de Radiohead (Warner/Chappell) negaba que hubieran interpuesto dicha demanda: "Como editores de la música de Radiohead, es cierto que hemos establecido un diálogo desde agosto del año pasado con los representantes de Lana Del Rey", aseguraba un portavoz de la compañía en un comunicado, en el que añadía "no se ha abierto ningún proceso legal". También aseguraba que "está claro" que hay versos de Get Free que "utilizan elementos musicales" que se repiten en Creep.

Demanda o no, está claro que la cantante neoyorkina tendrá que aclarar el parecido de Get Free y Creep, publicada en 1993, y que ya en su momento tuvo que hacer frente a una demanda de plagio, de la que te contamos más después del vídeo que puedes ver a continuación, donde se comparan ambas canciones, ¿tanto se parecen?

Efectivamente, una de las mejores canciones de los últimos tiempos, Creep, también estuvo en el punto de mira por una demanda por parte de The Hollies, que aseguraban que el tema de Radiohead se parecía mucho a The Air That I Breath, compuesta por Albert Hammond y Mike Hazlewood. De hecho, tanto se parecían que la banda tuvo que incluirles como coautores en los créditos, ¡y todos contentos! ¿Qué opinas del parecido entre estas dos canciones?