Ana Guerra, sobre La luz del martes: "Tenía otro disco hecho, pero decidí que quería cantar de otra manera"

Como todos los domingos, Lorena Castell y Bnet vuelven a yu Music para deleitarnos con lo mejorcito del panorama musical español. Hoy ha venido a visitarnos la cantante Ana Guerra a contarnos todo sobre su proyecto más íntimo, La luz del martes, que supone un verdadero cambio en su repertorio musical hasta la fecha.

Un éxito que ya ha corroborado su último single, Qué Sabrás, con el que la artista canaria ha querido dirigirse directamente a gran parte del colectivo LGTBI. "Cuando salí de la Academia, estuve muy en contacto con ellos y me di cuenta de mi condición de privilegiada por mi orientación sexual. Quiero que puedan vivir el amor con la misma libertad que lo he podido vivir yo", explicaba, asegurando que quiso "poner su granito de arena" para apoyarles.

Y es que Ana Guerra ha querido emplear su música para "hacer que el mundo sea un poquito mejor" incluyendo en gran parte de ellas un mensaje social, algo que le enseñó la cantante Rozalén.

¿Por qué el martes siempre es especial?

En referencia al título de su último álbum, La luz de los martes, la cantante ha explicado que eligió este nombre por dos motivos muy concretos. En primer lugar, fue un martes 13 de octubre de 2020 cuando se plantó ante su compañía discográfica para tratar de cambiar el rumbo de su carrera musical: "Ese martes decidí que quería cantar las canciones de otra manera y contar otras historias. En ese momento tenía otro disco hecho, un disco que nunca vio la luz".

Ese día, la cantante comenzó a componer nuevas canciones para su nuevo disco, de las que finalmente salieron más de 40 porque "tenía muchas cosas que contar". "Todas las historias que aquí están contadas en primera persona, ha sido como abrirme en canal, son 12 heridas que yo tengo", reiteraba sobre la composición de su álbum. Así, meses después, el martes 13 de abril de acabó por cerrar el repertorio, convirtiendo los martes en un día muy especial para ella.

¿Volvería a cantar reggaeton?

Con este nuevo disco, Ana Guerra deja atrás la música latina y el reggaeton para adentrarse en nuevos retos musicales. Aunque muchas de sus canciones más conocidas, como Ni la hora o Lo Malo, siguen estando en su repertorio musical de los conciertos, admite que no parece que vaya a volver a este género musical.

"Adoro la etapa de reggaeton, pero ahora mismo no me nace componer ese tipo de música", ha revelado la canaria. "Ahora sí estoy donde quiero estar. Cuando estrené el disco, me sentí como si realmente me subiera por primera vez a un escenario", explicaba.

