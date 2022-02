Beret: "No iría a Eurovisión porque no me hace ilusión, mi música va por otra movida"

Como todos los domingos, Lorena Castell y Bnet reciben en yu Music a los mejores artistas de la música urbana. Hoy hemos recibido a uno de los artistas más conocidos de nuestro país, que promete petarlo mucho en este 2022: ¡Beret!

El cantante sevillano, de 25 años, será el protagonista del próximo concierto de los Vodafone yu Music Shows, que tendrá lugar en A Coruña el próximo 3 de marzo y en el que compartirá escenario con los chicos de Tu Suerte, ganadores de la última edición del Vodafone yu Music Talent.

Protagonista de los Vodafone yu Music Shows

Apenas una semana antes de volver a los conciertos, Javier nos ha asegurado que se encuentra "muy bien, muy feliz y muy sereno". Y es que el artista ha recibido el 2022 con muy buenas noticias, a pesar de haber dado la bienvenida al año con 12 M&M's en vez de uvas porque nunca acaba de comérselas.

No es la primera vez que Beret participa en los conciertos de Vodafone yu: ya lo hizo en 2019 con una exclusiva actuación en La Riviera. "Lo recuerdo como otro mundo. Hemos estado dos años así, teníamos 60 y pico conciertos y literal hemos dado uno. Tanto yo como mi equipo lo vemos como algo extraño", confesaba el artista, que, a pesar de todo, recordaba que "la gente canta con mascarilla, sin mascarilla o con un bozal puesto".

Desde entonces, sus preferencias han cambiado y, aunque antes admitía preferir los conciertos en acústico, ahora lo tiene claro: "Cuanto más grande, mejor. Irónicamente me pone menos nervioso porque ves al público y no les ves. Te pone más nervioso tocar delante de 20 personas que delante de 15.000", explicaba.

También tendrá la oportunidad de reunirse de nuevo con sus fans en unos exclusivos Meet and Greet: "Es un momento en el que puedes estar con ese fan. Ellos vienen con una idea premeditada de preguntarte y es un momento bonito. Sales al concierto a cantarle a gente que le gusta lo que estás haciendo".

Y es que sus fans se toman muy en serio sus conciertos y han llegado a pasarle cosas muy trambólicas: "En la mayoría de mis conciertos hay pedidas de matrimonio y en muchos ha habido desmayos. Ha pasado de todo en los conciertos: hay peña que me ha contado que ha conocido a alguien de Latinoamérica porque lo que tenían en común eran mis canciones o gente que ha tenido algún tipo de problema personal y una etapa de su vida se refleja en mi música. Es algo increíble, aunque pase el tiempo".

Su experiencia en La Voz

Además de sobre los escenarios, también hemos podido ver a Beret haciendo sus pinitos en La Voz: "Estuve hace dos años con Melendi en La Voz Kids y la verdad es que súper guay. Estaba un poco cagado porque no había hecho nunca televisión, pero llegué y me di cuenta que lo más complicado era ser uno mismo".

Tras esto el cantante ha matizado que, una de las cosas más importantes que le pidieron cuando intentaron ficharle era que fuera él mismo: "Después, estando allí lo entendí. Tienes una responsabilidad muy grande porque la gente que va a cantar tiene fe ciega en tus palabras y en el recorrido que uno tiene. Es muy bonito, es muy intenso", explicaba.

Nuevo disco y... ¿Eurovisión?

El sevillano también nos ha confirmado que está preparando su nuevo disco y, aunque no ha dado una fecha concreta de lanzamiento, sí nos ha dado algunas pistas de cuándo podremos tenerlo en nuestras manos: "Creo que antes de verano saldrá el disco".

Por otra parte, Beret también ha hablado de una posible participación en Eurovisión y ha confirmado que, a pesar de que es fan del concurso, no se ve representando a España: "No iría a Eurovisión, pero lo veo de vez en cuando. No lo haría porque no me hace especial ilusión y mi música va por otra movida", confesaba.

Beret no ha querido despedirse de su entrevista en yu Music sin dejarnos escuchar una de sus canciones más conocidas, Ojalá, con la que lo está petando en los últimos meses. ¡Dale al play y no te pierdas la genial actuación!