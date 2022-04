Fernando Costa: "En el disco nuevo ya no soy un chaval enfadado que quiere demostrar lo chulo que es"

Como todos los domingos, yu Music vuelve a Europa FM para traernos lo mejor de la música urbana de nuestro país. De la mano de nuestra presentadora Lorena Castell y Bnet, el segundo de abordo, hoy hemos recibido al rapero Fernando Costa que nos ha traído todas las novedades musicales que se vienen.

Fumando Serio, su colaboración con Delaossa

Fernandito está en modo activado más que nunca. Nos lo ha demostrado con su nueva colaboración con Delaossa, Fumando Serio, un tema con el que no se debe bromear: "Fumar serio es fumar cualquier cosa, pero con actitud. Todo el mundo que fuma tiene un momento de fumar serio: cuando miras a un chica, cuando estás con tus amigos...", explicaba el cantante.

El rapero coincide en este nuevo tema con un viejo amigo con el que llevaba tiempo intentando colaborar y nos ha contado cómo surgió esta nueva canción "desde cero": "Al principio iba a ser un tema que le envié yo, que tenía antiguo. Estábamos ya acabándolo y cuando estábamos ya para cerrar ese, me dijo 'vamos a hacer otra idea'. Se acabó alargando y ha acabado siendo un mejor trabajo", ha confesado.

Y lo cierto es que para celebrarlo se han montado una gran fiesta en el videoclip y han hecho lo imposible: conseguir que los chicos de Heretics se levanten del ordenador. "Lo grabamos en la mansión de Heretics. Tienes que quitarles de jugar a los eSports para poder montar estas fiestas", ha dicho bromeando.

Nuevo disco, nueva etapa musical

Fernando Costa está acostumbrado a que sus letras sean tachadas de polémicas: "La gente se piensa que yo tengo que vivir todo lo que canto y al final son cosas que les pasan a mis amigos. No hace falta que esté yo involucrado para contarlo", ha reiterado.

Sin embargo, ahora parece querer alejarse un poco de esa imagen de chico duro para dar paso a una nueva etapa musical con este nuevo álbum: "Me ha costado mucho hacerlo. Emocionalmente he pasado por bastantes aspectos de mi vida".

No fue fácil escribir los 17 temas que componen su nuevo disco, pues tal y como él mismo ha relatado, sufrió un bloqueo mental durante la cuarentena: "Ni forzándome podía escribir. Cuando resolví mis problemas sentimentales se me abrieron los chakras. En mi caso me tengo que forzar a escribir porque si no, no sale lo bueno. Hay que desechar para quedarse con lo bueno. Lo primero que escribes no suele ser lo mejor".

"En el disco nuevo ya no soy un chaval enfadado que quiere demostrar lo chulo que es. Ahora he intentado meter más música y que no sea todo tan digital y hacer un poco más abierto porque he querido evolucionar", revelaba Fernando Costa.

¡No te pierdas la entrevista completa!