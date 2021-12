María Escarmiento, sobre el videoclip de 'Borracha': "Iba con la idea de ponerme ciega, pero el trabajo se te hace eterno"

Otro domingo más, vuelve yu Music a Europa FM y esta vez Lorena Castell y Bnet nos traen a María Escarmiento, que viene a estrenar el mes de diciembre con su visita y a presentar Diplomática, su nuevo EP tras el éxito de su disco Sintiéndolo Mucho.

Todo sobre 'Diplomática'

Sobre el hilo conductor de estas cuatro canciones, la cantante nos ha explicado que los títulos lo explican todo bastante, aunque ha admitido que son canciones de amores. "Cada canción está dedicada a una persona que no nombraré. Tienen nombre y apellidos, pero no saben que van dirigidas a ellas".

El significado del título de Diplomática, sin embargo, tiene mucho que ver con una palabra con la que no se le identifica nada: "Me encanta la palabra y siento que es algo que me identifica un poco, aunque nadie lo piensa de primeras. Todo el mundo dice que soy polémica, pero no es verdad", explicaba la cantante.

Cómo se gestó el videoclip de 'Borracha'

La cantante nos ha confesado cómo se gestó el, en el que aparece rodeada de amigos cantando bastante ciega en un karaoke.

Sin embargo, María Escarmiento ha explicado que no es todo cómo parece: "Fue un domingo por la mañana, necesitaba que todo el mundo viniera y escribí a todos mis colegas para tomar vermut. Compré un montón de vermut, esa era la actitud, pero luego me vino una crew bastante tocha que venía del día anterior y esos fueron los que hicieron el vídeo", explicaba, asegurando que estaban "en el nivel perfecto".

Eso sí, no se le pasó la oportunidad de tomarse un buen vermut durante la grabación del videoclip: "Tenía todo el rato mi vermut pero se me iba aguando, y no quería beber mucho porque tenía que estar atenta. Iba con la idea de ponerme un poco ciega, pero luego el trabajo se te hace eterno".

Su pasión por los karaokes

No es la primera vez que la cantante pisa un karaoke. De hecho, María Escarmiento ha confesado que es algo que le gusta mucho hacer con sus amigas y este, en concreto, le gustó mucho: "Me encantó el sitio y con Pablo dijimos 'lo grabamos aquí'. Mi sensación es que estábamos todo el rato cantando", señalaba.

Su pasión por el karaoke va más allá del videoclip también. "Tengo un karaoke en mi casa, con mis amigas siempre hago karaoke y la familia de mi novio también tiene uno", explicaba.

Eso sí, ella prefiere quedarse al margen y ver a sus amigas cantando: "No me mola tanto cantar porque soy cantante y todo el mundo espera que lo hagas bien. Siempre me canto una de ABBA y de Bad Gyal también cae alguna".

¿Quieres ver la entrevista de María Escarmiento? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!