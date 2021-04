Nicki Nicole: "El acoso a las mujeres está pasando, es una realidad con la que tenemos que lidiar"

Desde Buenos Aires, Nicki Nicole ha conectado con yu Music para presentar su última canción: No toques mis naik. Este tema, que canta junto a Lunay, ha sido todo un éxito. La artista argentina solo tiene buenas palabras para su compañero que, asegura, le enseñó el país. "Me ofreció ayudarme a conocer todos los lugares culturales. Era mi primera vez allí y estuvo increible", explica sobre su visita a Puerto Rico.

Se declara fan de las Nike, aunque explica que "anteriormente" nunca pudo tener unas "tener unas propias ha sido todo un logro". No le resultó tan dificil conseguir la colaboración con Lunay. "Los dos trabajamos con la misma discográfica y al tener la misma edad, sabía que iba a haber buena sintonía. Cuando hice el tema pensé en él y sabía que lo iba a romper" y no se equivocaba.

El éxito le ha llegado a Nicki Nicole de golpe y reconoce que "al principio fue mucha presión, no entendía que estaba pasando. Ahora lo afronto con madurez", el tiempo pone todo en su sitio aunque la pandemia esté truncando más de un plan. "Me encanta hacer música en directo y ahora no hay la misma conexión. Hago streming y se que, en algún momento, se harán conciertos y todo será como antes".

Visibilizar el acoso

En su corta, pero intensa carrera profesional, Nicki Nicole tiene una canción junto a No te va a gustar en el que unen sus voces contra el acoso. Venganza habla de las mujeres que están en peligro. "No me gusta la venganza ni el resentimiento, pero esta canción sentí que servía para dar un mensaje a las mujeres que habían sufrido acoso".

Es importante que voces jóvenes hablen de un un problema que afecta a millones de mujeres en el mundo y que no entiende de edad. "A veces la gente no quiere ver la realidad, pero estas cosas están pasando y es con lo que tenemos que lidiar".

Por suerte, su música es respetada y valorada en todo el mundo. La artista confiesa que quiere ser "una inspiración para los demás" y valora que las mujeres "tengan un lugar reconocido en la música. Me pone muy contenta".

