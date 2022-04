Nia, sobre 'Érase una vez... pero ya no': "En la lectura de guion no nos enteramos de nada, es una mamarrachada" // Europa FM

Como todos los domingos, yu Music ha vuelto a Europa FM con la mejor música. La cantante Nia ha venido a contarnos todo sobre Tulum , su nueva colaboración con Gente de Zona y JC El Diamante y también a hablarnos sobre el estreno de Érase una vez... pero ya no .

A pesar de que la canción habla de la mítica ciudad de México en la que los influencers no dejan de presumir de cuerpazo, lo cierto es que la cantante canaria nos ha confesado que el videoclip acabaron por grabarlo en Formentera: "No tiene nada que envidiarle a Tulum", nos confesaba.

Tulum, una colaboración de ensueño

Nia está cumpliendo poco a poco los sueños desde que salió de la Academia de Operación Triunfo en el año 2020 y ahora puede decir que ha añadido uno más a la lista: colaborar con Gente de Zona.

"Para mí es un sueño porque yo llevo escuchándoles desde que era una enana. He bailado y cantado muchas de sus canciones. Cuando me surgió la colaboración fue como hacer un check en los sueños", explicaba la cantante, que ha admitido que siempre fue muy fan de Alexander (sí, el calvo) y de sus míticas salsas.

La canaria tiene la suerte de poder hacer la música que le gusta, un privilegio del que no todos pueden presumir: "Yo hago la música que me gustaría escuchar, ya sea de chill, en el coche, en la playa...".

Por el momento, sin embargo, tendremos que esperar aún para ver su nuevo trabajo musical tras lanzar el pasado año su primer EP, Cuídate: "El disco no sale todavía", nos ha revelado la cantante, que sí que tiene preparada una gira para los próximos meses que pasará por gran parte de España y en la que aún faltan fechas por anunciar. "Me voy a mi casa, me voy también al sur... Se vienen cositas", ha dicho.

El estreno de 'Érase una vez... pero ya no'

Pero no son musicales todos los proyectos que tiene Nia entre manos ahora. De hecho, acaba de estrenar una serie en Netflix, Érase una vez... pero ya no, una producción musical del director Manolo Caro que le está trayendo muchas alegrías y en la que ha coincidido con grandes figuras como Sebastián Yatra, Asier Exteandia o Rossy de Palma.

"Estar en un proyecto así es una fantasía", nos ha revelado la cantante, que ha disfrutado mucho grabando junto al director de La casa de las flores. "Cuando me presentaron el proyecto, no tenía ni idea. Nosotros hicimos una lectura de guion y no nos enteramos de nada porque la serie es una mamarrachada y a nosotros nos encantan las mamarrachadas. Es humor absurdo, cuando vas a ver algo de Manolo Caro ya sabes por donde va a salir".

Y es que, tal y como ella misma ha explicado, esta serie no es más que "un cuento que no acaba como todos los que nos han enseñado de pequeños": "La princesa no tiene por qué estar con el príncipe, las madres son lesbianas, hay sexo en el medievo... Son cosas muy surrealistas", ha señalado Nia.

Así suena 'Tulum', de Nia Correia, en directo

Además de contarnos los detalles sobre esta nueva colaboración, la artista canaria no ha querido irse del programa sin demostrarnos lo bien que suena Tulum. Una auténtica primicia ya que... ¡es la primera vez que lo toca en directo!

Y así de bien su nuevo tema: ¡dale al play!