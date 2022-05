Micro TDH anuncia su próximo concierto en España: "Posiblemente sea en febrero de 2023"

Arrancamos una semana más con yu Music. En esta ocasión, nos visita el cantante y rapero Micro TDH para presentarnos su nuevo single '9'. El artista nos revela por qué es tan importante este número para él: "Es místico, llegó a mi vida por una persona muy importante, la que creó mi nombre".

"Un día me llamó y me dijo: 'eres un nueve'. Entonces investigué y descubrí la numerología y me gustó. Ahí vi como iba a ser mi filosofía", añade.

El disco tiene varias canciones y reconoce los tipos de temas que hay: "Hay algunas orientadas a un público específico y otras donde solo quiero contar algo". Sobre estas últimas pone el ejemplo de 'El tren', junto a Mike Towers. "La letra nació sola, me vino la melodía y la letra desde el fondo de mi corazón", apunta.

La gira mundial empieza el 1 de junio

Micro TDH ya está ultimando los detalles de su próxima gira mundial 'Micro TDH World Tour', que se inicia el 1 de junio en México. Nos confiesa un detalle muy importante sobre el concepto que quiere dar: "Quiero crear un espectáculo de principio a fin. Vas a ver una obra con interacciones"

¿Está España entre sus planes? No entra, por ahora, en esta gira, pero anuncia que "obligatoriamente" entrará Madrid en sus próximos conciertos. La fecha es clara: "Será posiblemente en febrero de 2023".

El artista nos cuenta algunas de sus necesidades de cara a la gira: "Necesito mantenerme fuerte y para eso tengo que tener rutinas, pero siempre que estoy de viaje me descontrolo".

