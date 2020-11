Abril Zamora: "Mi papel en 'El Desorden que Dejas' es el primero en el que no pone 'trans' por ningún lado"

La joven acaba de escribir una nueva novela ambientada en el Universo de Élite, serie de la que es guionista. "Cuando me lo ofrecieron me lo pasé fenomenal pero yo no tuve esa adolescencia, no hacía tríos a los 19 años, quería contar la historia de los perdedores", nos cuenta. "Pero sigue teniendo el rollo de la serie", reconoce. ¡Habrá que leer 'Élite: al fondo de la clase'!

"Se centra en otra historia, los protagonistas aquí son secundarios", nos cuenta. Los protagonistas son Paula y Gorka... ¿Una referencia a Física o Química? "Hombre, soy muy mayor, igual Quimi y Valle sí...".

La actriz estrena dentro de poco en Netflix una película con Sophia Loren, 'La vida por Delante'. ¿Cómo es encontrarse con ella en vivo y en directo? "Pues bueno, porque no hablo nada de italiano", reconoce. "Nos cuidaba a todos mucho, hicimos piña de familia, era la primera película del hijo de Sophia Loren, que era el director", cuenta.

¿Cómo se las arregló para entender italiano y entenderse con el equipo? "Hay que echarle morro a la vida, me insistió el director y mis repres... Y se puede", cuenta. "Al fin y al cabo somos actores, tenemos que mentir y trampear". La joven también ha participado en Señoras del Hampa, una experiencia muy chula que compartió con Toni Acosta y Malena Alterio.

Y a ella... ¿Qué le gusta más?, ¿actuar, dirigir...? "Siempre he querido ser actriz, así que supongo que es lo que más me gusta porque es lo que menos responsabilidad tiene", confiesa.

Veneno es la serie del momento y tememos que preguntarle por el colectivo trans, al que ella pertenece. ¿Qué piensa de lo difícil que es conseguir trabajo para estos actores? A los actores trans nunca los llaman para hacer personajes CIS... ¡Y eso tiene que cambiar! "Ahora voy a estrenar en diciembre la serie El Desorden que Dejas y es el primer papel en el que no pone trans por ningún lado, me llamó Carlos Montero porque quería".

Y antes de irse nos da un pequeño adelanto sobre lo que tiene entre manos... "Estoy trabajando ya en la tercera novela, le doy muchas vueltas al título... Lo que me gustaría decir es que no es una novela para jóvenes, la puede leer todo el mundo". ¡Nos encanta!

👉 Puedes ver a Abril Zamora en el minuto 28:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.