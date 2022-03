Alaska: "Me encantaría colaborar con Rauw Alejandro que es la cosa más mona que ha salido desde Prince"

La carrera de Alaska vive una época dorada. Fangoria acaba de lanzar un nuevo EP, bajo el título Edificaciones paganas, y la artista reconoce que no deja de ver tendencias musicales que le interesan.

En su visita este martes al plató de yu, No te pierdas nada, la cantante de 58 años ha hecho una confesión y ha enumerado la lista de artistas de hoy con los que le gustaría colaborar. ¡No son pocos!

"Me encantaría colaborar con Bad Gyal, con Lola Índigo y con Becky G, que es de mis favoritas...", ha contado a Ana Morgade y Maya Pixelskaya. "También con C. Tangana, que es un muñeco, y con Rauw Alejandro, que es la cosa más mona que ha salido desde Prince".

La lista también incluye a Marc Seguí. "No paro de ver cosas que me interesan, artistas que me interesan, posiciones en la vida que me parecen interesantes...", ha dicho Alaska, para luego confesar: "Es verdad que no pegamos. Sería muy gracioso, pero son posibilidades. Más que posibilidades son gente que me interesan lo que están haciendo".

'Edificaciones paganas' es un dos de tres

El EP Edificaciones paganas es un dos de tres. Forma parte de una especia de trilogía que Fangoria abrió en 2021 al lanzar Existencialismo pop.

"Esto hay que ponerlo en contexto", ha aclarado Alaska sobre este nuevo formato que nació después del confinamiento.

La historia es que hacer un disco, y encerrarse en un estudio, les pareció muy duro en ese momento y se les ocurrió lanzar una canción. Una canción se les quedaba corta y así nació ese EP de cinco canciones.

"Luego dijimos un EP... vamos a hacer tres", y así fue como nació esta especie de trilogía que terminará, previsiblemente, a finales de 2022 cuando saquen el 3 de 3.

El pecado de Benidorm

Edificaciones paganas incluye la canción Satanismo, arte abstracto y Benidorm, que hace referencia a los tres pecados de Fangoria. Pero ¿en qué consiste el pecado Benidorm?

"Esto empezó con el disco anterior, con una canción que se llama Satanismo, arte abstracto y rock'n roll, que era una exposición que vimos que existía y nos interesaba el contexto. Nos dimos cuenta de que eran conceptos satanizados", ha explicado la cantante. "Y así hemos seguido con cosas satanizadas.

"Benidorm está satanizado. Por un lado hay turismo muy cool que dice que eso no mola y también se sataniza el modelo vertical de desarrollo turístico, por eso en el disco hemos metido una frase del sociólogo Mario Gaviria, que decía que desde el punto de vista marxista era mucho más igualitario un desarrollo vertical, que diera cabida a más gente, ensuciara menos, fuera más sostenible, más ecológico... y se reía mucho de los progres de fin de semana que vienen a ensuciar el campo. Incluso tuvo la idea de que se podía proponer Benidorm como Patrimonio de la Humanidad. Así hemos puesto la guinda de sociología de por qué creemos que hay que desatanizar Benidorm".

"No entiendo el incendio del Benidorm Fest"

Y no se puede mentar Benidorm sin hablar del Benidorm Fest, del que Alaska fue presentadora.

"Lo bueno del incendio del Benidorm Fest es que no se nos van a olvidar las canciones a ninguno"

Aunque asegura que eso ya es agua pasada —"las cosas se olvida muy rápido"—, la cantante no acaba de entender el incendio que se montó. "Hay unas bases, ahí están. Puedo entender que te gusten o no te gusten, pero ahí están".

En todo caso, Alaska lo tiene: "Benidorm, Eurovisión... Para mí son dos regalos. Yo me lo pasé muy bien a pesar del momento de tensión final. Pero hubiera sido con cualquiera, había tres cuatro, cinco favoritos... y habría habido una pataleta. ¡Eso es bueno! Este año no se nos van a olvidar las canciones a ninguno. Por lo menos cuatro, cinco, seis... que se van a quedar ahí siempre".

La lista de deseos de Alaska

La entrevista de Alaska ha terminado con una serie de confesiones personales. La cantante, a la que le gustaría que los días tuviesen 48 horas, ha tenido que enfrentarse a un juego de deseos por cumplir.

¿Más horas para poder abrazar a la gente? ¡NOOOO! Lo tiene claro. Si algo le gusta de la pandemia es la distancia social y no tener que dar ni abrazos ni dos besos a la gente.

¿Conocer a su ídolo? Sí y no. "Cuanto más me gusta una persona, peor", ha confesado .Alaska, que lo pasa mal cuando conoce a uno de sus ídolos. ¡Y ha conocido muchos! Andy Warhol y Pet Shop Boys son dos de ellos

Libro y árbol ya tiene, para hijos llega tarde y tampoco ha tenido ganas. Eso sí, le gusta atender a los de los demás. Ana, cuando quieras, ella se ocupa de Martina un rato.

Puedes ver aquí la entrevista completa