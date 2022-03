Lorena Castell se viene arriba con 'Yo no soy esa' de Mari Trini

Lorena Castell no podía fallar en el Día de la Mujer y su sección de cositas random se ha convertido en una revisión de la historia de este día y de los himnos musicales más feministas. Empezando, como no podía ser de otra manera, con Mari Trini y la canción Yo no soy esa .

Lorena Castell ha dedicado este martes su sección de cositas random al Día de la Mujer. La colaboradora de yu, No te pierdas nada y presentadora de yu Music ha hecho una revisión histórica de esta fecha para terminar con un repaso a los himnos feministas de ayer y de hoy. En esta lista, como no podía ser de otra manera, no falta Mari Trini y la canción Yo no soy esa.

"He elegido la historia de Mari Trini porque he flipado con la historia de ella", ha dicho Lorena antes de meter un dato random de la artista nacida en 1946 y fallecida en 2009. "El primer contratiempo al que se enfrentó fue que estuvo en la cama postrada entre cinco y seis años porque le pasó una movida muy fuerte".

"No recuerdo si fueron cinco o seis años, solo sé que dijo: 'Entré como una niña y salí con sostén", añadió Castell. Esa enfermedad fue una nefritis crónica que tuvo que tratar con corticoides. El tratamiento le deformó la mitad de la cara, un problema que marcó su vida y su personalidad.

La historia de 'Yo no soy esa'

Yo no soy esa tiene una historia curiosa. La escribió para Emi Francia, pero no tuvo mucha repercusión. Por eso, cuando empezó a tener éxito en España y le pidieron que escribiese nuevas canciones, su productor le propuso traducir la canción que ha acabado por convertirse en un himno feminista.

"Tiene canciones muy guays que yo os animo a que la escuchéis. No es folclore, son canciones más tranquilas y muy reivindicativas".

Más himnos feministas por Lorena Castell

Mari Trini no ha sido la única protagonista de la sección de Lorena Castell este 8-M. Su lista de himnos feministas incluye otras letras muy conocidas

Mujeres , de Julieta Venegas

, de Julieta Venegas Las solteras , de Lola Indigo

, de Lola Indigo Ay, mamá , de Rigoberta Bandini

, de Rigoberta Bandini The man, de Taylor Swfit

Puedes ver la sección completa de Lorena Castell a partir del minuto 49