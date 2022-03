Álvaro de Luna: "Cuando me mudé a Madrid para hacer música bajaba mucho a Sevilla a por tuppers de mi madre"

Álvaro de Luna // yu, No te pierdas nada

Se define como un artesano de la música. Álvaro de Luna se viene a yu, No te pierdas nada a presentarnos su primer álbum Nos levantaremos al sol, un disco que presenta con un single homónimo cuyo videoclip rodó en un auténtico paraíso. "Esto es Samaná, en República Dominicana, fuimos en verano. Quería rodar allí un poquito como excusa", dice el cantante.

Muchas de las canciones que escuchamos ahora son temas que salieron del artista durante la cuarentena. El artista aprovechaba cualquier momento para salir al balcón a tocar e inspirarse. "La más complicada de escribir fue Duele", dice sobre las canciones que componen este disco, en el que repasa las distintas fases de una relación. "Al final hablo muy abiertamente de estar jodido y pedir perdón, así que al principio da vértigo enseñarlo", reconoce.

Al cantante le encanta salir con el coche, conducir y escuchar el disco. "Cuando terminamos de grabar El Juramento lo escuchamos en el coche y nos vinimos arriba", recuerda.

Hace poquito que estrenó el vídeo de Nos Quedará, otro tema de desamor en el que habla de las cenizas que quedan cuando se termina una relación. "Habla de un posible reencuentro de una persona con la que ya no estás", apunta antes de aconsejar a los yusers que disfruten al máximo porque la vida es muy cortita.

Álvaro de Luna tuvo el álbum grabado y guardado durante casi un año porque quería sacarlo en condiciones. "No podíamos hacer gira normal, no había aforos como ahora...", asegura. Aunque ahora está punto de arrancar su primera música, hace seis años se dedicaba a ser técnico de radio, un curro que tenía en Sevilla antes de dedicarse a la música. "Antes me bajaba mucho en tren a por tuppers de mi madre, volvía con la maleta llena", cuenta de Luna.

Vuelve a ver a Álvaro de Luna:

