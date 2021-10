Angy Fernández y Daniel Diges presentan 'Kinki Boots' y tantean Eurovisión: "Yo volvería"

Se les nota en las caritas que están casados. Nueve funciones seguidas son mucha paliza, pero es que Kinky Boots tiene pinta de que va a ser todo un éxito. De hecho, el musical es una superproducción de Broadway y está basada en hechos reales.

"Es una fábrica de zapatos, él la tiene en herencia pero no le gustan los zapatos. Yo soy de la cadena de producción. Él de repente conoce a un drag queen, Lola, y se fija en sus zapatos", cuenta Angy Fernández, cuyo personaje está enamorada de Diges, el empresario heredero que tras conocer a Lola piensa en poner en marcha un nuevo proyecto para crear zapatos especiales para drag queens.

Esta no es la primera vez que Diges y Angy trabajan juntos, de hecho aseguran que tienen una carrera bastante parecida y ya se encontraron en el musical Hoy no me puedo levantar. "Miserables me marcó muchísimo, ha sido uno de los personajes más importantes que me ha dado la vida. Ahora me apetecía hacer un musical tipo Hoy no me puedo levantar, que fue una pasada. Poder actuar y decirle a la gente 'oye que yo soy actor", dice Diges.

Daniel Diges representó a España en Eurovisión en el año 2010 con el tema Algo Pequeñito y si se lo propusiesen, repetiría. "Yo sí, solo me ha dado cosas buenas", explica el artista, que ha animado a Angy Fernández a presentarse. A ella se lo propusieron desde la discográfica cuando salió de X Factor pero aquel no era un buen momento para ella. "Me da miedo que si voy luego no me llamen de actriz", dice si le preguntamos si se presentaría ahora. Eso sí, la actriz se declara una auténtica fan de Maneskin, ganadores de este año, y su líder, Damiano David.

Puedes ver a Daniel Diges y Angy Fernández en el minuto:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.