Arkano: "No es beef, yo escucho a C. Tangana, pero a veces siento que transmite ese ideal de que el éxito son dinero y mujeres"

¡Un colaborador que sale a la calle para que le dé el aire! Ventura baja al portal a preguntarle a la chavalada qué piensa de Arkano y de la tormenta de críticas que recibió la semana pasada después de promocionar su nuevo single ' No Me Sale ' con un polémico video en el que se veía a una chica desnuda. Casualidades de la vida que el mismísimo rapero pasaba por la misma acera en ese momento... ¡Y se han subido al estudio!

¿Qué tiene que decir Arkano del aluvión de críticas -y memes- que recibió después de publicar el polémico storie en que besaba el trasero a una chica desnuda? Pocas horas el rapero admitía que se trataba de una manera de promocionar su nuevo tema 'No me sale', el que cuestiona la imagen del éxito y a los raperos que ostentan la fama.

"Me ha parecido muy curioso porque de los medios a mi no me llamaban, llamaban a mis amigos y a mi mánager, a mi me daban por perdido", asegura, aunque también ha explicado que sus padres sí que estaban avisados de que esto iba a pasar.

"Lo que he querido hacer es abrir un debate sobre qué es el éxito, que muchas veces parece que es 'a ver quién consigue más dinero',' a ver quién es más ostentoso', está también la competitividad extrema, ver a las mujeres como trofeos y exponerlas de esta manera, como en el storie..", explica. ¿Y el beef que le tira a C Tangana? "No es beef, yo escucho a C. Tangana, pero a veces siento que transmite ese ideal del éxito", cuenta.

¿Y entonces qué es para él el éxito? "Para mi el éxito es el presente, estar en paz, no buscar fuera cosas para llenar tu interior, a veces he ido en busca de reconocimiento social en vez de asomarme a mi vacío interior", se sincera. Eso sí, el rapero reconoce que "hay gente que no le ha gustado esa forma de comunicar la historia", termina.

