Arkano lanza 'No me sale', atacando a C. Tangana y a los artistas que ostentan la fama

Hace unos días Arkano publicó unos vídeos en los que se le veía en una habitación borracho bebiendo de una botella mientras se podía ver a una chica desnuda en la cama tumbada boca abajo. Frente al aluvión de críticas que ha recibido, el rapero ha publicado un vídeo explicando que se trataba de la pre-campaña para anunciar su nuevo single, 'No me sale', en el que critica a todos aquellos ídolos que ostentan fama, dinero, drogas y mujeres.

Arkano en el vídeo de 'No me sale' / Youtube / Smooth Arkano

Arkano siempre ha defendido la lucha feminista a través de las canciones, incluso la ha llevado a niveles más comerciales como en 'Déjala que baile', su colaboración con Alejandro Sanz y Melendi.

Por eso muchas personas no daban crédito al ver unos vídeos publicados por el propio rapero en el que parecía estar ebrio bebiendo directamente de una botella. De fondo, se veía a una chica en tanga tumbada boca abajo en la cama, aparentemente dormida, a la que el artista se acerca para darle un mordisco en una nalga.

Ante el aluvión de críticas que ha recibido por estas imágenes, Arkano ha publicado un vídeo en el que explica que todo formaba parte de una pre-campaña para anunciar su nuevo single 'No me sale', donde pretende "que se reflexione sobre los valores del éxito heredados, aquello que nos dicen que tenemos que seguir, que tenemos que lograr para triunfar".

Y tal como podemos comprobar en la letra de la canción y el videoclip que lo acompaña, Arkano hace una crítica principalmente a la oleada de artistas urbanos que ostentan de dinero y fama apuntando directamente a uno de ellos: "Mueve su 'boom boom' le dice que le suena mi cara y yo querría ser Tangana.... pero no me sale".

C. Tangana, que también está de estreno con 'Picaflor', no se ha pronunciado de momento frente a este ataque, aunque viendo el beef que tuvo precisamente con Yung Beef el año pasado, no nos extrañaría una nueva canción de Puchito como respuesta.

Pero aunque toda la polémica haya quedado en la promoción del tema nuevo, algunos usuarios no terminan de ver bien la justificación: