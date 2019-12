La inocencia de Cami, la polémica de Arkano y el buen rollo de Loulogio en 'yu, no te pierdas nada' (02/12/2019)

¡Comienza yu y comienza la Cumbre del Clima en Madrid! Vamos, lo que para Ana Morgade sería un ascensor gigante donde solo se habla del tiempo.

Cami viene a presentarnos su nuevo proyecto, 'Monstruo Parte 1', un álbum dual del que el 31 de enero escucharemos la segunda parte. ¿Es Cami fan de los karaokes? "Tengo conocidos que cuando entran en un karaoke, no salen, todos sus planes giran alrededor", nos cuenta. ¿Y a qué viene esa introducción tan oscura del disco? "Me gusta el lado oscuro de la fuerza, es difícil porque la industria pide números y luego te das cuenta de que lo que quiere la gente es escuchar música", nos cuenta. "Admiro mucho a los artistas que tienen discos, creo que un disco te da un concepto a la hora de crear un show".

Eso sí, Cami se inspira mucho en el diablo, pero... "Odio las películas de terror", dice. ¡Lo tiene clarísimo! "El romanticismo que tiene el demonio en la literatura me gusta mucho", dice. Además nos ha explicado el vídeo de su single Vuelvo. "Soy un demonio que escapa del infierno, soy una gárgola en busca de sus alas", cuenta.

¡Joaquín Reyes is in da house! Esta semana le toca convertirse en Tamara Falcó, que ha ganado la última edición de Masterchef Celebrity.... ¡Pero está triste! Se ha dado cuenta de que la gente pobre tiene que cocinar porque no le queda otro remedio. ¡Qué desgracia! "A Jordi le di un pico místico", cuenta. "Pero estaba grabado, es la magia de la televisión", explica. ¡En ese momento estaba solterio!

¡Un colaborador que sale a la calle para que le dé el aire! Ventura baja al portal a preguntarle a la chavalada qué piensa de Arkano y de la tormenta de críticas que recibió la semana pasada después de promocionar su nuevo single con un polémico video. ¡Casualidades de la vida que el mismísimo rapero pasaba por la misma acera en ese momento! "Me ha parecido muy curioso porque de los medios a mi no me llamaban, llamaban a mis amigos y a mi mánager, me daban por perdido", asegura.

"Lo que he querido hacer es abrir un debate sobre qué es el éxito, y se ha abierto", explica. ¿Y el beef que le tira a C Tangana? "No es beef, yo escucho a C. Tangana pero a veces pienso que transmite ese ideal de que el éxito es dinero y mujeres", cuenta.

¿Y entonces qué es para él el éxito? "Para mi el éxito es el presente, no buscar cosas para llenar tu interior, a veces he ido en busca de reconocimiento social en vez de asomarme a mi vacío interior", se sincera. Eso sí, el rapero reconoce que "hay gente que no le ha gustado esa forma de comunicar la historia", termina.

Señor Cheeto viene a hacernos sentir mayores con sus temas millenials, juegos imposibles y... Pokémon. ¡Además Cheeto se queda para recibir a Loulogio!

Isaac Sánchez, el mismísimo Loulogio, nos habla de su nueva novela gráfica 'Taxus' que define como "Lord of The Rings pero con bichos de aquí". Además le preguntamos sobre la portada del cómic que ha hecho para Marvel. "Lo importante es respetar los trajes originales", explica. Ya le queda poco por hacer... ¿Masterchef quizá? ¿cuál es su superhéroe favorito? "Me gustaría ser La cosa", cuenta.

