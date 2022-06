Belén Aguilera: "A las mujeres nos hacen creer que estamos locas y no es locura, es intuición"

Te interesa Belén Aguilera saca su instinto animal en el videoclip de 'Antagonista'

Lookazo que se ha currado Belén Aguilera para el videoclip de Antagonista, en el que pasa de ser una novia sangrienta a una especie de diva BDSM. Incluso se sella la piel como una res. "La canción es oscura pero me apetecía un videoclip con color", cuenta la cantante, que a principios de año lanzaba su disco Superpop.

"Al final en esa autodestrucción me veo super libertada, en el hecho de aceptar que te apetece hacer cosas mal, no voy a ser 'de buena, tonta', ya no me vas a tomar el pelo, ya no me vas a vacilar más", cuenta.

"Nos hacen creer que estamos locas"

En sus redes sociales siempre ha apelado a la responsabilidad emocional, pero ya no guarda rencores. "Si escribo una canción es que ya se me ha pasado", reconoce. Eso sí, situaciones feas ha vivido, como la gran mayoría.

"A las mujeres nos hacen creen que estamos locas y al final hay una intuición, no es una locura, es una verdad. Me da rabia", asegura la artista, que se confiesa toda una fan de Miley Cyrus. Le fascina cómo rompió con su etapa Disney para luego hacer lo que le dio la gana. "Si tú misma te apropias de tu pasado nadie puede hacerte daño", cuenta.

Aunque Antagonista suena un pelín más agresivo que los temas de su disco Superpop, para Belén Aguilera nada es incompatible. "El proyecto Superpop y Antagonista son complementarios, son dos personajes que forman parte de mi, dentro de una era pop, tenía ganas de ser la mala de la película", explica.

Sus fans le hacen llegar regalos de lo más originales. Uno de sus seguidores le regaló un anillo de Miley Cyrus en un concierto, pero tiene pancartas, dibujos y muchísimas más cosas. "Si entras en mi casa ahora mismo... Parece un altar a mi misma, me dan escritos, regalos. Y como me gusta lo que hago lo pego todo en la pared. Es la casa de Mariah Carey", bromea.

Telonera de la gira de Alicia Keys

Pero el éxito de su último álbum y su gira Superpop no son los únicos motivos de celebración. Belén Aguilera será telonera de la mismísima Alicia Keys. "Me lo ofrecieron desde mi oficina de management, pero que no me ilusionase... Entonces un día yendo al estudio de repente de llaman todos juntos en videollamada... Y ya me lo dijeron y un mar de lágrimas. Ese día estuve llorando", recuerda.

"Es fuertísimo, no puedo pensarlo porque lloro", dice después de asegurar que siempre fue super fan de la artista. "La primera canción que canté en público fue No One, al piano".

