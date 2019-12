Cariño: "Nuestros abuelos son nuestros fans número uno"

Andrea Compton se sienta en el sofá de 'yu, no te pierdas nada' para recomendarnos las mejores series y películas para estas Navidades. Su mayor alegría es que 'Rebelde Way' ya está disponible en Netflix, la serie que marcó su adolescencia. Pero también puedes conocer los secretos de grandes películas, como 'Dirty Dancing' o 'Solo en casa', en 'The Movies That Made Us'. ¡Disfruta de una Navidad de cine!