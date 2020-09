Las chicas de Ginebras confiesan que no beben gin tonic: "Somos más cerveceras"

"Yo quería formar una banda pero no canto muy allá, así que guitarrista... Así que me pregunté... ¿Qué bebo? Tequila no se puede.. Así que Ginebras se quedó", cuentan. Pero cuidadín porque no todas son de Gin Tonic... "Somos más cerveceras", confiesan.

Las chicas nos presentan su primer EP, que se llama 'Dame 10:36 minutos', pero en realidad dura un pelín menos, así que parece que las matemáticas no son lo suyo... Ellas se definen como un grupo de "tonti pop cañero" porque es cierto que su sonido no es el pop al uso. "En el pop está Bisbal, por ejemplo, que no tiene nada que ver...". "Estaba yo en Tinder y vi un perfil que decía 'buscamos guitarrista' y les escribí", cuenta Raquel. ¡Menudo Match!

Y por si el EP fuera poco... ¡Las Ginebras tienen un disco nuevo, 'Ya dormiré cuando me Muera'! Y en el vídeo de 'Chico Pum' nos muestran a una mascota liándose con una persona... ¿Cómo surgió todo eso?

¿Y cómo está siendo la nueva normalidad de los ciertos en la era post-covid? "Hemos hecho varios conciertos con la gente sentada. En uno que hicimos en el teatro se podían levantar, pero en general bastante mal...".

Su versión de Con Altura de Rosalía se ganó el reconocimiento del público, y es que versionar un tema tan tan particular... ¡Tiene su dificultad! "A veces hacemos medley de varias canciones. Nos mola mucho hacerlo pero no queremos que sea nuestra seña de identidad", explican.

¿Con quien es gustaría colaborar en un futuro? "Julio Iglesias", bromean. "Igual Alaska o Il Divo, Paul McCartney...". ¡Tiran alto las chicas! Pero cuidado porque hay una que sí les gustaría... "Su nombre empieza por A y acaba por Maia". ¡Amaia!

👉 Puedes ver a las Ginebras en el minuto 33:

