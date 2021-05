Cómo se prepara Lorena Castell para sus pruebas en 'El Desafío'

Lorena Castell // yu No te pierdas nada

NO PARA QUIETA

Lorena Castell tiene un "desafío" entre manos y aunque le ha recomendado que descanse bien, la colaboradora no para. "El sábado estuve poniendo en el Bingo unos temas eurovisivos sin saber que era ese mismo día", asegura la presentadora, que parece que no sabe en qué día vive.

Castell nos trae las audiencias de Eurovisión a lo largo de los años. "El año que fue Chiquilicuatre hicimos un 40, un 43 con Pastora Soler, con David Civera y Dile que la quiero 45,7, flipa", cuenta.

Con el fenómeno de Operación Triunfo llegaron las candidaturas de Beth, que hizo un 58, pero la que más lo petó fue Rosa López, que hizo un 80,4 de share. "Cuando Rosa se fue a Eurovision se paró España", sentencia Lorena Castell.

Retomamos el tema de los ensayos para el programa El Desafío, en los que Lorena ha tenido que preparar la prueba de apnea, que parece que no se le está dando muy bien. "Es importante saber técnicas de relajación, y claro yo consejitos vendo pero para mi no tengo", cuenta Lorena antes de darnos unos tips, como la respiración diafragmática, que es muy parecida a los hipopresivos. "También recomiendan reírse mucho, solo con mandar el gesto al cerebro, aunque no estés sonriendo, ya llega", asegura.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 53:

