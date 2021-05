Lorena Castell habla de la "personalidad azul" y cómo combatirla

Lorena Castell viene cansada pero con ganas de animarnos el lunes. "Es cierto que soy una motivada, también flipada y enérgica. Mientras no me digas que soy una seta", señala nuestra colaboradora más random, que esta vez nos habla de los efectos de la depresión de los lunes y nos descubre qué es eso de la personalidad azul.

"Cuando te sientes azul los lunes es porque estás en un proceso de aprendizaje y asimilación que es más lento que tu capacidad, así que tu creatividad disminuye", asegura Lorena Castell, que recomienda estar entretenido para venirse arriba.

"Cuando salgas de trabajar hay que irse a tomar algo con los amigos, yo no pero porque estoy todo el día tomando productos. Siempre hay cachondero y acabo tarde", dice la presentadora, que reconoce que ahora se levanta y empieza el día mucho antes que hace un tiempo.

"Yo era la gran vaga de España. Me levantaba a las 10, las 11, y ahora lo hago a las 7 de la mañana. Si te levantas temprano te da tiempo a hacer más cosas. Yo entreno temprano y así tengo tiempo para desayunar, hoy he desayunado al sol", cuenta nuestra diva de las cosas random.

La presentadora asegura que es afortunada porque le gusta su trabajo y no todo el mundo tiene esa suerte. "Eso sí, ahora tengo mucho estrés, aunque me encantan los curros que tengo, y hay cosas a las que he dicho que no", asegura. "Eso sí, yo estoy feliz porque cuantas más cosas haces más productivo eres, y a mi me pasa", cuenta.

Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 49:

