"Las dietas generan ansiedad y así no funcionan, se trata de saber comer": Lorena Castell y Victoria Lozada

Karol G recibió hace pocos días un montón de críticas en la red por una foto en la que se veía algo de celulitis. "¿En serio tener celulitis es algo de otro planeta?", respondió la cantante buscando normalizar estas "imperfecciones", que son el pan de cada día de cualquier mujer. "Todas tenemos estrías y celulitis", reivindica Lorena Castell, que aunque reconoce que abusa de los filtros, sabe que en la red cada día gusta más lo natural.

"No creo que necesite un cambio para que los demás me acepten", dice una de las jóvenes a las que hemos parado por la calle para preguntarles qué piensan de la denominada 'operación bikini'.

Hablamos de este tema con la experta Victoria Lozada, una nutricionista que cree que la motivación que se tenga es lo más importante a la hora de ponerse a dieta o no. "Se trabaja mucho con psiconutrición porque las dietas generan ansiedad y así no funcionan", cuenta Lazada. "Yo no quito alimentos y no tengo listas de alimentos prohibidos. Se trata de saber comer y que haya conciencia de apetito", explica la nutricionista, que asegura que no hay que pasar hambre, si no saber combinar los alimentos. "También hay muchos conceptos erróneos", reconoce.

Victoria Lozada explica que la motivación es lo más importante porque aunque muchas personas quieran adelgazar, detrás de eso hay problemas de aceptación y autoestima, y "eso no es salud".

