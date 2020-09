"Una de las cosas chungas es que el porno erotiza el no consentimiento de las mujeres": charlamos de sexo con Lorena Castell y Nerea Pérez de las Heras

¡Antes de venir al programa desayuna sopa de letras porque si no no se entiende! Lorena Castell no viene con nada random... ¡Hoy se ha preparado la sección!

Lorena Castell en yu / yu, no te pierdas nada

Un informe de Save the Children asegura que los adolescentes ven porno antes de los 12 años y esta edad ha dejado en shock a Lorena. "Son niños muy pequeños consumiendo unos temas que están bastante pasadizos", cuenta. "No perdí la virginidad hasta los 18", explica.

¿Recuerdan Morgade y los Pantomima cómo fue su primera conversación sobre sexo? "A los 10 años vi una revista porno y me dio asco", dice Rober Bodegas.

Para ilustrarnos sobre todo este tema.. ¡Lorena se trae una colaboradora! Recibimos a Nerea Pérez de las Heras para que nos hable de cómo debería ser la educación sexual tanto dentro de las aulas como fuera de ellas.

"Los niños son muy pequeños y gran parte de su vida la pasan en Internet, es muy difícil buscar otras fuentes", cuenta la especialista. "Con el porno interiorizas unas prácticas que no tienen nada que ver con la realidad", asegura. "Los jóvenes no deben entender el porno como si fuera la realidad. Luego ven una vulva de verdad y se desmayan".

Los tabúes deberían desaparecer en el colegio, porque hay muchos niños que no saben por dónde empezar. "Por no hablar de las niñas", dice Lorena. "El porno está adaptado a los hombres. El clítoris no se estimula en el porno", dice Pérez de las Heras.

"Una de las cosas verdaderamente chungas es que el porno erotiza el no consentimiento de las mujeres. Es muy difícil encontrar un contenido en el que es un tío el que no quiere", cuenta Pérez, que pide que el porno sea revisaste sobre todo en sus carencias. "Si tú no hablas con tu hijo de antirracismo se lo va a enseñar un nazi en TikTok. Pues lo mismo con el porno", sentencia.

