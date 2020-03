¿Cuándo fue la última vez que se sintieron deseados? Los Javis presentan 'Veneno' y se ponen haters

¿Cómo describirían a La Veneno a alguien que no la conociese? "En 1996 decidió ponerse delante de una pantalla a decir que era transexual y prostituta. Siempre se la recordará como una pionera. La serie es un homenaje a las pioneras y pioneros, a quienes se partieron la cara por nuestros derechos", cuentan. "Fue una de las primeras mujeres trans que triunfaron en televisión, sin pedir perdón por quién era".

"Vamos a verlo todo, desde bebé hasta su muerte", explican. ¡Hay mucha chicha! Este viernes Los Javis enseñarán contenido exclusivo en el Evento Veneno que organiza AtresPlayer. ¡Conéctate a través de sus redes y calienta motores para el estreno de Veneno!

¿Quién Estará Peor de los dos? Pablo Ibarburu somete a Los Javis al reto de dar pena... ¿Cuándo fue la última vez que se divirtieron?, ¿y que se emborracharon hasta perder el conocimiento? "Un día antes de la cuarenta, un día antes de que Pedro Sánchez nos mandase a todos a casa".

"Estaría 20 años más con Javi solo por la pereza de no volver a tener una cita, vomito, no me gusta conocer a gente", dice Ambrossi. "No sé en qué momento la gente se cree que nosotros somos Mr Wonderfull", dice Calvo. ¡Menudo hateo! "Cuando la gente empieza a hablar alto me dan ganas de beber", confiesa Ambrossi. ¡¡Pero esto qué es!!

¿Y cuándo fue la última vez que se sintieron deseados? ¡ATENTOS A LA RESPUESTA! "Ayer me saqué una foto sin camiseta para ver si alguien me comentaba y me animaba y como nadie lo hizo la borré". ¡¡Boooomm!!

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.