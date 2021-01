"Mi cuerpo no debe ser un tema de conversación": Lorena Castell, Enrique Aparicio y la gordofobia

"Yo pillo kilos con la vida, no en Navidad", bromea Rober Bodegas, pero Lorena Castell reconoce que estas Navidades se ha pasado con tanta comida. "Suelo pesar 55 y medio y ahora peso 58, he cogido dos kilazos".

Ahora que los propósitos de año nuevo están a la orden del día, hablamos con Enrique Aparicio, periodista y activista muy conocido en los mundos del Internet para hablar de este "postureo con la salud" y cómo gestionar no solo los cambios físicos, sino los hábitos de alimentación y las violencias que se sufren cuando no se cumplen los cánones de belleza. ¿Qué pasa con el remordimiento?, ¿qué hay detrás de esa frase tan manida de "cuidarse a uno mismo"?

"Nos han inculcado que la delgadez es el estado al que hay que llegar caiga quien caiga", asegura el joven, que reconoce que estar delgado es una esclavitud no solo para las mujeres, también para muchos hombres.

"Yo de pequeño no me atrevía a ir a la piscina, no podía con los insultos y las agresiones", cuenta Aparicio. "Ahora con el body positive todos los cuerpos son bonitos y yo no quiero que mi cuerpo sea válido porque es bonito. Soy más de body newtral. Mi cuerpo es válido porque existe, no me hace falta aprobación social", cuenta, recalcando que el cuerpo no debe ser un tema de conversación. ¡Bravo!

👉 Puedes ver a Lorena Castell y Enrique Aparicio en el minuto1:27:

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.